Pri Revellu so svoj izdelek poimenovali »okroglo plovilo«, zraven pa zapisali, da je to prvi predmet, ki je bil sposoben leteti v vesolje. Pri opisu igrače so šli v nemškem podjetju še dlje, saj so napisali, da je okroglo plovilo sposobno leteti s hitrostjo 6.000 kilometrov na uro, vendar ga po testni fazi leta 1943, niso začeli izdelovati.

Igračo so najbolj obsodili pri nemški zvezi za zaščito otrok in vojaškem zgodovinskem muzeju, ki za igračo pravi, da potvarja zgodovino. Okroglo plovilo je namreč okrašeno z emblemi tretjega rajha in je predstavljeno kot vojno plovilo nacistov, kar pa je po navedbah obeh institucij ne mogoče, saj taka plovila ne obstajajo.

»Takrat tehnologija ni bila dovolj razvita, da bi lahko izdelali tako plovilo,« je dejal Jens Wehner, zgodovinar v vojaškem muzeju, navaja DPA.