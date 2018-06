Šarec v izjavi za medije ni želel navesti, katera vsa imena so v igri za kandidata za predsednika DZ, ki naj bi ga volili na petkovi ustanovni seji. Potrdil je, da je za LMŠ sprejemljivih več imen, tudi predsednik SMC in premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar.

Če bi to prineslo potrebnih 46 glasov, pa so kandidata kljub drugačnim napovedim v preteklih dneh pripravljeni predlagati tudi v LMŠ. To pa ne bi bil on sam ali Brane Golubovič, ki je sicer edini med poslanci LMŠ s poslanskimi izkušnjami, je zatrdil Šarec.

Po njegovih besedah bi bilo logično, da bi omenjene stranke na petkovi seji predlagale skupnega kandidata. "Če ne bo en sam, potem nima smisla," je ocenil in dodal, da se o tem načeloma strinjajo.

Pogovore med strankami bodo po Šarčevih napovedih nadaljevali v petek zjutraj.

Na vprašanje, ali so se danes pogovarjali tudi že o koalicijskem sodelovanju, je Šarec pojasnil, da je šlo za prvi sestanek v takšni sestavi in da se je bilo treba pogovoriti marsikaj, po njegovih besedah pa je tekla predvsem o petkovi ustanovni seji DZ. Znova je poudaril, da so to samo pogovori med strankami, ne pa oblikovanje koalicije.

Predsedniki drugih strank po današnjem pogovoru izjav za medije niso dali.