Sladka zvezda Odprte kuhne

Sprva je sladice pripravljala za svoje prijatelje, ki so ji stali ob strani in jo, tako kot mož, podpirali na njeni samostojni poti. »Sladice, ki sem jih sama kreirala, sem fotografirala, naredila všečno predstavitev in zgodbo poslala naokoli,« opisuje začetke nove poklicne poti. Po prvih naročilih je želela svoje znanje nadgraditi, izboljšati. Na Hrvaškem se je tako udeležila programa za profesionalnega slaščičarja francoskih in italijanskih slaščic na slaščičarski šoli Culinary Institute KUL IN: »Imela sem srečo, da je šola v mojem rodnem Sisku in da mi je mama med šolanjem čuvala otroke.« Ker si je v desetletnem obdobju dela v trženju nabrala veliko izkušenj, je vedela, da mora sama med ljudi. »S slaščicami sem začela obiskovati dogodke, tržnice… Premierno sem se predstavila v Prekmurju, sladice pa sem razprodala že pred poldnevom. Zadnja tri leta sem redno prisotna na Odprti kuhni. Naporno, priznam, vendar gre za čudovit projekt, prav tako sem zadovoljna z odzivi strank.«

Ko beseda nanese na sestavine, ki jih uporablja, slaščičarka suvereno razjasni: »Posegam le po najboljših. Od kakovostne sestavine je odvisen okus prav vsake sladice. Prav zato se moje torte cenovno ne morejo primerjati s kupljenimi v veleblagovnici. Ampak vem in stojim za vsako dodano sestavino.« Izogiba se navadni beli moki, tudi sladkorju, ki se mu skuša izogniti v čokoladnih prelivih in kremah. Seveda ga uporabi v sijočih glazurah, le v velurni glazuri uporabi kakavovo maslo. In sladice so kljub temu sladke in sveže. »Prav tako nikoli ne uporabim rastlinske smetane, namesto moke za biskvit rada uporabim mandlje ali kakšna druga semena, tudi bučna.«