Človeškega nasmeha nikakor ne moremo preceniti. To je komunikacijska koda do širše družbene skupnosti. Zdrav nasmeh pomeni človekovo samozavest in prepričanost vase. Zdrav nasmeh pomeni zdrave zobe in dobro pripravljeno hrano za prebavo. Zdrav nasmeh pomeni zdravje v celoti.

Predvsem to pomeni simetrijo leve in desne strani zobnega niza ter pravilen medčeljustni odnos… Spomnimo se Leonarda da Vincija in njegovega Vitruvijevega človeka, s katerim poudarja: simetrija = estetika = zdravo delovanje.

Predvsem ne smemo pozabiti, da so tudi zdravniki samo ljudje. Naj prvi vrže kamen tisti, ki je brez greha. Nikogar ne branim, vendar si prizadevam svoje delo opravljati profesionalno, korektno in v skladu z mednarodno stroko. Vsekakor bi poudaril, da je vedno treba kritično spremljati in uporabljati nove tehnologije, in sicer tiste, za katere po lastni vesti in zdravniškem prepričanju menimo, da prispevajo k zdravju in blagostanju ljudi.

Moram povedati, da sem se v okviru svoje stroke opredelil za reševanje največjega človeškega trpljenja v zobozdravstvenem smislu, brezzobosti. S tem so povezane tudi najpogostejše zgodbe pacientov, ki govorijo o bolečinah in trpljenju na poti do popolne izgube zob zaradi parodontoze, kariesa ali preprosto zaradi strahu ali malomarnosti.

To je strateško vprašanje, ki ga lahko postavimo na kakšnem strokovnem srečanju ali okrogli mizi. Če vprašate mene, sam to razčistim s pacientom na prvem podrobnem enournem in brezplačnem pregledu, ob rentgenski diagnostiki. Zaključek je na obeh straneh vedno enak, saj je moj največji interes, da pacient razume svoj problem, hkrati pa tudi rešitev zdravljenja, ki mu jo ponujam.

Vsi že vemo, kaj je protokol »all on 4«, vendar vse pogosteje tudi ta metoda pri reševanju popolne izgube zob s klasičnimi vsadki ne pomaga, ko gre za hudo atrofijo zgornje čeljusti. Takrat pacientom ponudim rešitev z zobnimi vsadki zygoma. Eden ali dva v kombinaciji s kortikalnimi vsadki ali pa vsi štirje zigomatični vsadki so odlična in zelo suverena sodobna rešitev za tiste, ki so ostali brez vseh zob, na način, da pacienti ob koncu lahko grizejo s fiksnimi mostički. Gre za posebno (vrhunsko) kirurško tehniko in tehnologijo, ki sem jo v tem delu Evrope začel uporabljati prvi.

Etika je del medicine, ki se je v času študija tudi naučimo, vendar sem trdno prepričan, da etičnost nosimo ali pa je ne nosimo v sebi že od rojstva. Empatija do človeka, ki je v težavah, je osnova terapevtskega koncepta, ki ga uveljavljam na svoji kliniki. Niti en pacient ne sme biti le številka, ampak oseba z imenom in priimkom, ki je vedno dobrodošla, saj menim, da sem lahko le s takšnim odnosom kot oseba tudi dober zdravnik. Vsi moji pacienti so hkrati tudi del velike družine Ortoimplant dental SPA.

Med potovanjem po svetu sem imel v iskanju novih znanj priložnost prebrati neko znanstveno študijo o strahovih pri zobozdravniku. Z vami lahko delim svoje sklepe. Neprijeten vonj ordinacije našim pacientom vliva največ strahu. Na drugem mestu so neprijetni zvoki, ki jih proizvajajo svedri, in šele na tretjem mestu je strah pred bolečino.

Ko govorimo o bolečini, se moramo ozreti na stoletje, v katerem živimo, in na ogromen napredek farmakološke znanosti. Beseda bolečina je v moji ordinaciji, po besedah enega mojih dragih pacientov, pretirana. Mi smo prva stomatološka klinika, zakonsko registrirana za anesteziologijo in intenzivno zdravljenje. Pri naših kirurških posegih je nepogrešljiv član ekipe zdravnik anesteziolog. Moji pacienti svoje »tretje nove zobe« dobijo med spanjem.

Prav imate. Leta 2013 je Ortoimplant postal ponosni lastnik naziva koncepta Dental SPA. Takrat smo to tudi zaščitili kot svojo originalno entiteto. Predstavlja stomatološko zdravljenje brez trpljenja in bolečin s predoperativno in pooperativno dentalno nego ter s spremljanjem njegovega poteka.

Ročna limfna drenaža je obravnava, pri kateri s posebnimi gibi rok odstranjujemo tekočino in odpadne snovi iz tkiva. Limfa prenaša hranilne snovi in kisik iz krvi do vsake naše celice, ob vrnitvi pa zbira škodljive snovi in jih vrača v krvni obtok. Naloga drenaže je odstraniti limfo skozi vene do ledvic, ki bodo prevzele škodljive snovi in jih z urinom odstranile iz organizma. Ročna limfna drenaža precej pospeši proces rehabilitacije s skrajšanjem okrevanja z več mesecev na od štiri do pet tednov (ali manj), obenem pa preprečuje nastanek fibroze.

Pooperativni tretma ali program rehabilitacije, ki ga izvajamo na kliniki Ortoimplant dental SPA, je sestavljen iz multidisciplinarnega pristopa in je prilagojen določenemu področju posega ter samemu operativnemu posegu. To so terapije z ozonom, magnetoterapije, terapije s kisikom in že prej omenjena ročna limfna drenaža po dr. Voddru. Ta program je še posebno priporočljiv v pooperativnem obdobju, saj znatno pospeši okrevanje celotnega organizma. Po posegu namreč pride do nabiranja odvečne tekočine v veznem tkivu in za oskrbo celic s potrebnim kisikom, za odstranitev odpadnih snovi in za njihovo zamenjavo s koristnimi hranili, ki prihajajo s krvjo, je nujna drenaža. Koža je tako bolj zategnjena ter ima lepši in bolj zdrav videz.

To pravijo vsi, ki so nas že obiskali in so spoznali naše gostoljubje. V skladu s filozofijo dobrega gostitelja in ob upoštevanju vseh strahov pred zobozdravniki, o katerih sva govorila, sem zaključil, da je najboljša čakalnica prijeten ambient »zdravstvenega varstva« – ZOO-BAR.

Že kot otrok sem oboževal risanje in ustvarjanje z rokami. Tako sem sodeloval na številnih šolskih tekmovanjih v ustvarjanju replik znanih svetovnih slikarjev. Takrat je bil moj najljubši Rembrandt. Hedonizem je sestavni del življenja umetnikov, pa tudi zdravnikov, saj gre za sprostitev, in takrat se iz globin porodijo tudi kakšne nove ideje.

Počitnice? Kaj so to – počitnice? Človek, ki obožuje svoje delo, je pravzaprav vse svoje življenje na počitnicah. No, šalo na stran, moj oddih je povezan z družino, torej morje in smučanje.

Starejši človek se sooča z naravnimi degenerativnimi spremembami, ki jih nihče ne želi, niti jaz. V zadnjih dveh letih sem svoj prosti čas posvetil novi dejavnosti in ustvarjanju novega življenjskega sloga na tem področju prek Inštituta za oblikovanje telesa. Na kratko, gre za preprečevanje/upočasnjevanje patoloških posledic staranja s pomočjo prehranskih dopolnil – ob telesni vadbi in pravilni paleoprehrani. Veste, glede na to, da imam mlado in lepo ženo ter majhne otroke, sem si zadal cilj, da bom delal do 75. leta, zato moram upokojitev dočakati fit in na nogah!

Kuhinja in kuhanje sta na tem prostoru od nekdaj odražala strast in ljubezen do okusov in vonjav, k čemur se tudi sam pogosto nagibam. Zimski konci tedna so pretežno namenjeni mojim kuharskim izletom; tisti, ki so pokusili moje jedi, pravijo, da se na kuharijo celo nekaj malega spoznam, ampak sam imam najraje vrhunsko restavracijo z bogato vinsko karto.

