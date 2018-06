Na vprašanje o tem, ali bo DZ jutri dobil novega predsednika, je Erjavec dejal, da je to odvisno od dogovora petih predsednikov strank »bodoče levosredinske vlade«. "Jaz pričakujem prvi resen pogovor v prvem krogu petih predsednikov strank, zainteresiranih za oblikovanje leve vlade," je dejal. A pristavil, da bo to verjetno eden od prvih v nizu številnih sestankov, namenjenih iskanju rešitev za oblikovanje vlade in predsednika DZ.

Po informacijah STA se bodo danes trojčku LMŠ, SMC in SAB, ki so se v minulih tednih že srečale za skupno mizo, pridružili še DeSUS in SD. Prvak slednje Dejan Židan je bil po vladi glede sestanka skrivnosten, saj »o sestankih ne govorimo«.

V petek se bo DZ sicer sestal na ustanovni seji, ko bi moral glasovati tudi o predsedniku DZ, a za zdaj še ni jasno, ali bo kakšni od koalicij že uspelo skleniti dogovor o podpori kateremu od možnih kandidatov ali bodo poslanske skupine najprej podprle začasnega predsednika. Če ga ne bodo izvolili, pa bo seja prekinjena in bo tudi njeno nadaljevanje vodil najstarejši poslanec tega sklica, ki je Peter Jožef Česnik (SAB).