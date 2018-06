V vsakem primeru se lahko parlament Ivanovu, tudi če bo ta vztrajal pri zavračanju sporazuma, njegovemu vetu zoperstavi in ga z absolutno večino 61 od 120 poslancev zavrne. V tem primeru bi bil Ivanov sporazum primoran podpisati, makedonsko ustavo razlagajo tamkajšnji mediji.

Makedonski premier Zoran Zaev je sicer v sredo zagrozil, da bo, če bo treba, sprožil postopek za predsednikovo odstavitev s položaja. Dejal je, da ne bo dopustil, »da bi kdorkoli zaviral Makedonijo na evropski poti«, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

V skladu s sporazumom, ki naj bi razrešil 27 let star spor med Makedonijo in Grčijo ter odprl pot Skopju v EU in Nato, se bo nekdanja jugoslovanska republika po novem imenovala Severna Makedonija. Zato je sicer potrebna sprememba ustave, kar lahko nacionalistična makedonska opozicijska stranka VMRO-DPMNE blokira. Vlada namerava najprej sklicati referendum o imenu in tako konservativno opozicijo prisiliti v privolitev v spremembo ustave.