Tujca sta hodila od hiše do hiše, a nista bila uspešna. Ker v postopku policisti niso ugotovili sumljivih okoliščin in oškodovanj, so ga po identifikaciji obeh tujcev zaključili.

Pri tovrstnih dejanjih, kot je prodaja od vrat do vrat, naj bodo stanovalci previdni, so opozorili policisti. Hitro se lahko izkaže, da se prodajni izdelki razlikujejo od osnovne prodajne predstavitve. Prav tako so lahko kupci tudi žrtev morebitnega kaznivega dejanja, kajti prodajalci si običajno prizadevajo zgolj odvrniti pozornost od njihovega premoženja.

Na policiji so še poudarili, da se takšni dogodki lahko zgodijo tudi na javnem kraju, kot sta parkirišče in avtocestno počivališče. Pozornost pa je treba nameniti tudi ljudem, ki se takrat gibljejo poleg, in okolici.