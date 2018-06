Arhitekturna zasnova obeh hiš, ki stojita v neposredni soseski, je prilagojena zahtevi po medsebojno dobro povezanih prostorih, funkcionalnosti in dostopnosti. Kakovostni naravni materiali in izjemno varčna Marlesova tehnologija gradnje so odlike, ki kupcem z občutkom za ekologijo omogočajo uresničitev vizije sodobnega koncepta bivanja. Obiskovalci boste imeli priložnost izmenjati mnenja z investitorji, ki bodo svoje bivanjske izkušnje delili z vsemi, ki se želijo osebno spoznati z zadovoljnimi lastniki Marles hiše. Ne zamudite izjemne priložnosti!

Na dnevu odprtih vrat se boste prav tako lahko seznanili s konstrukcijskimi in energetskimi sistemi ter tehnologijo gradnje energetsko učinkovitih hiš Marles Zero Energy Home, v okviru katere lahko vaša hiša postane popolnoma energetsko neodvisna in v celoti samozadostna. Hkrati naj bo dan odprtih vrat priložnost, da si poleg dragocenih informacij o sodobnih sistemih gradnje pridobite izjemne Marlesove ugodnosti 2018 s katerimi dvigujemo standarde sodobne trajnostne gradnje in s katerimi vključujemo vrsto storitev za avtomatsko upravljanje procesov v stanovanjskih hišah, še boljšo energetsko učinkovitost ter večjo varnost in udobje.

V Marlesu smo vodilni zagovorniki koncepta energijske učinkovitosti, katere koristi zagotavljajo pametna uporaba naravnih virov, skrb za okolje in še večje udobje bivanja z znatno nižjimi finančnimi vložki. Sodobna definicija bivanja, ki sledi visokim energetskim standardom ter tehnično dovršeni inovativnosti, je zaveza s katero v Marlesu razvijamo najsodobnejši koncept bivanja za sodobnega uporabnika.

Bodite pripravljeni na prihodnost in delite vrednote in predanost zelene miselnosti Marlesovega koncepta Marles lifestyle.

