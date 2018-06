Letošnji ukrep je odziv na lansko razširjeno goljufanje, ko so bili nekateri rezultati izpitov objavljeni na spletu še pred koncem pisanja. V lanskem letu so oblasti prosile posamezne ponudnike internetnih storitev, da omejijo dostop do socialnih omrežij, vendar tovrstni ukrepi niso bili dovolj.

Alžirska ministrica za izobraževanje Nourija Benghabrit je za tamkajšnji časopis Annahar dejala, da bo facebook dostop zaprt skozi celotno obdobje pisanja mature. »Ljudje sicer niso zadovoljni z odločitvijo, vendar mi dogajanja ne moremo spremljati povsem pasivno, če obstaja možnost tovrstnega goljufanja,« je dejala Benghabritova.

Še dodatno so zaostrili zadeve tako, da so v vseh predavalnicah po državi, v katerih se pišejo izpiti - teh je okoli 2000 - prepovedali vse elektronske naprave z dostopom do interneta. Prepoved velja tako za dijake, kot zaposlene v šolah. Nadzor nad napravami izvajajo s kovinskimi detektorji, ki so postavljeni pri vhodih v predavalnico.

Kot še dodaja ministrica, so nadzorne kamere in motilce signala postavili tudi v poslopje, kjer tiskajo izpitne pole. V Alžiriji bo maturo opravljalo nekaj več kot 700 tisoč dijakov, ki rezultate pričakujejo 22. julija, še dodaja BBC.