Eden od lepih načinov, kako preživeti več kakovostnega časa s svojimi otroki, je zagotovo piknik, ki otrokom vedno predstavlja noro zabavo, igro ter spoznavanje narave. Poiskali smo nekaj nasvetov, kaj vzeti na piknik, ki bo ustvaril nepozabne spomine, hkrati pa zanj ne boste zapravili gore denarja.

Ljubka košara za čudovit piknik Za nošenje hrane so idealne velike košare ali leseni kovčki. Namesto posode dajte vanje papirnate kozarčke in krožnike ter pribor. Otroci obožujejo pisane krožnike, lončke in podobne zabavne reči. Ne pozabite na papirnate serviete ter vlažne robčke.

Hrana in pijača sta najpomembnejši Za uživanje v naravi izberite enostavne jedi, ki zaradi toplote ne bodo izgubile kakovosti in se ne bodo pokvarile. Za čiste rokice je odlična hrana takšna, ki ne zahteva pribora. Miniaturni sendviči, zrezki, pečeni koščki mesa. Namesto da čas zapravljate v kuhinji, med lonci in štedilnikom, se ob tej priložnosti odpravite do bližnje trgovine, kjer lahko na oddelku z že pripravljeno in toplo hrano ustrežejo željam še tako razvajenega (ne)jedca. Ne pozabite kupiti še zelenjave in sadja. Pri pijači pa izbirajte nesladkane napitke.

Ne pozabimo na sladico Na še tako dobro in bogato obloženi odeji za piknik pa kljub vsemu ne sme manjkati nekaj sladkega. Poleg sadja lahko otrokom postrežemo mlečne izdelke Milk Tiger (Zott), ki vsebujejo sveži sir za rast, in okusne mlečne deserte. Še posebej so priročni sirni prigrizki Milk Tiger z zabavnimi motivi živali, saj so brez hlajenja obstojni do osem ur.

Za popolno vzdušje Pravo vzdušje na pikniku prav gotovo pričara odeja s škotskim vzorcem, ki ima na zgornji strani volneno ali bombažno blago, spodnja stran pa je obložena z nepremočljivo plastjo. Na pikniku sicer lahko uporabimo katero koli odejo, ki jo po potrebi podložimo s plastično folijo. Da bo izbrani prostor na trati še lepši, ga lahko okrasimo: napihnemo nekaj balonov, naredimo baldahin ali postavimo mini šotorček, namenjen igri.

Za obilico veselja Uspeh takšnega piknika je odvisen od tega, koliko veselih iger se boste igrali z otroki. Igre naj bodo preproste, vendar zanimive in drugačne. Lahko se vrnete v preteklost in poskusite stare igre, kot so tek po eni nogi, tek v vreči ali tek z jajcem na žlici. Za malo starejše otroke pa so primerne igre s kartami, kot so ena, črni peter, spomin, poskusite lahko tudi z nogometom, balinanjem, frizbijem ali badmintonom. Verjemite, da bo veliko kričanja, skakanja in veselja vaših otrok.