Risi za svoje preživetje potrebujejo strnjene gozdove. Na svojih poteh pogosto prečkajo državne meje, zato je potreben skupen evropski pristop za ohranitev te mačke, tako na znanstvenem kot političnem, upravljavskem nivoju. V Sloveniji je glavni problem parjenje risov v sorodstvu, ogroža pa jih tudi promet in nezakonit lov.

V letu 2017 je Evropska komisija odobrila projekt LIFE Lynx, katerega cilj je preprečiti izumrtje največje divjinske mačke - risa v dinarski in jugovzhodni alpski regiji. V okviru tega projekta bodo preselili 14 risov iz Slovaške in Romunije v Slovenijo ter na Hrvaško in tako povezali dinarsko populacijo risov z alpsko v Avstriji in Švici. Projekt bo trajal do leta 2024. Vodilni partner v Sloveniji je Zavod za gozdove Slovenije.

Risi, zvezde dokumentarnega filma

Mednarodni dan risov so v ZOO Ljubljana praznovali kot Teden risa in se tako pridružili Zavodu za gozdove Slovenije, ki je pri nas nosilec projekta in drugim organizacijam po Evropi, ki so sodelovale pri praznovanju tega prvega mednarodnega dne. »Sodelovanje z znanstveniki je potekalo že do sedaj, saj so naši risi preizkušali različne dišave na posebnih krtačkah za mačke, kjer se risi radi podrgnejo ter pustijo gensko sled, svoje dlake. Z analizo DNK iz dlake lahko znanstveniki ločijo rise med seboj, jim v naravi sledijo in jih tako proučujejo,« so sporočili iz ljubljanskega ZOO.

V ogradi risov so znanstveniki proučevali tudi izrabo prostora risov v naravi ob pomoči posebnih granul, ki so jih dodajali v hrano. Risi granule iztrebijo in po iztrebkih lahko znanstveniki sledijo posameznemu risu ter ugotavljajo velikost in njihov način izrabe prostora. »Naši risi nastopajo tudi v novem dokumentarnem filmu z naslovom Path of the Lynx, o ponovni naselitvi risa v Sloveniji leta 1973,« so še povedali.