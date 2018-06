Nagrado podeljuje Združenje poročevalcev o poklicnem hokeju, Kopitar pa jo bo prejel na slovesnosti v Las Vegasu. Napadalec kraljev iz Los Angelesa Kopitar je nagrado osvojil s 1152 glasovalnimi točkami od tega je dobil 70 glasov za prvo mesto. Za njim se je uvrstil Sean Couturier (Philadelphia Flyers), ki je prejel 976 točk, tretji pa je bil Patrice Bergeron (Boston Bruins) z 817 točkami. Bergeron je doslej prejel že štiri tovrstne nominacije.

Kopitar je bil v minuli sezoni največ časa na ledu od vseh napadalcev lige (povprečno 22 minut in pet sekund na tekmo), njegova ekipa pa je povprečno na tekmo prejela 2,46 golov. Hrušičan je redni del sezono končal s skupnim izkupičkom 92 točk.

Prestižno nagrado je od hokejistov ekipe Los Angeles Kings doslej dobil le legendarni Wayne Gretzky za sezono 1988/89 in tako bo tudi ostalo, ker jo je za minulo sezono dobil hokejist New Jersey Devils Taylor Hall.

S tem je svojo ekipo pripeljal do sedmega nastopa v končnici NHL v zadnjih devetih sezonah, a so nato kralji gladko izpadli že v prvem krogu izločilnih bojev proti kasnejšim finalistom Las Vegasu z 0:4. Kopitar je bil tudi v boju za nagrado Hart, ki jo prejme igralec, ki je bil v rednem delu sezone najbolj koristen za svojo ekipo.

Kopitar je postal prvi igralec kraljev, ki je presegel mejnik 90 točk, odkar je to v sezoni 1993/94 uspelo Waynu Gretzkemu s 130 točkami. V rednem delu sezone je skoraj potrojil število golov in podvojil število točk iz sezone 2016/17, in sicer z 12 golov in 40 podaj na 35 golov in 57 podaj v 82 odigranih tekmah.

V All Star postavi Kopitarja ni bilo

Hokejski poročevalci so glasovali tudi za najboljšo postavo lige NHL (All Star Team) in Kopitar ni bil med njimi, vendar pa se je med centri uvrstil na tretje mesto za Connorjem McDavidom (Edmonton Oilers) in MacKinnonom (Colorado). Med levimi krili je bil v All Star izbran Hall (Devils), Kopitar pa je dobil eno točko in si deli šesto mesto.

Liga NHL je tudi objavila prve tekme prihodnje sezone lige NHL. Kralji bodo prvo tekmo doma odigrali 5. oktobra proti San Joseju.