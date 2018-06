Bela hiša sporoča, da je Blanchardova soustanoviteljica razvojne fundacije 100X, ki se posveča ustvarjalnim rešitvam pri odpravljanju revščine in izboljšanju življenj otrok po svetu. Prav tako je so-ustanovila podjetje za upravljanje z vlaganji v nepremičnine B&M, kjer trenutno dela kot višja svetovalka. V okvirju misije njene fundacije 100X je delovala v Afriki, Aziji in Južni Ameriki in pomagala pri odpiranju sirotišnic, podjetij za proizvodnjo hrane, in vodenju programov trajnostnega razvoja.

Kot zagovornica ljudi s posebnimi potrebami že več kot 20 let, je prostovoljno delala v odborih neprofitnih organizacij in podpirala številne izobraževalne programe v Alabami. Prav tako je pomagala družinam, ki jih je zanimala posvojitev otrok.