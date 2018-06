Od 32 udeleženk, ki so si priborile nastop na svetovnem prvenstvu, jih kar 14 prihaja iz Evrope. Čeprav je stara celina po številu zagotovljenih mest na mundialu (13 plus gostiteljica) močno privilegirana, ta status v Rusiji za zdaj več kot upravičuje. Evropske ekipe so namreč doslej nanizale že deset zmag, štiri remije in le dva poraza, s čimer močno vodijo pred reprezentancami s preostalih kontinentov. S po dvema zmagama, remijema in porazoma ji po uspešnosti pričakovano sledijo južnoameriške ekipe, tretji so Azijci (dve zmagi in štirje porazi), medtem ko so z vsega eno zmago in petimi porazi največje razočaranje prvenstva za zdaj afriška moštva.

Evropski rekord Ronalda Prvenstvo v Rusiji se še naprej vrti okoli prvega zvezdnika Portugalske Cristiana Ronalda. Potem ko je s hat-trickom zablestel na uvodni tekmi proti Špancem, se je zadetka razveselil tudi v drugem krogu proti Maroku. Za igralca madridskega Reala je bil to že 85. gol v dresu reprezentance, s čimer je postal nov evropski rekorder. Pred tem si je naziv delil z legendarnim madžarskim nogometašem Ferencem Puskasem. V svetovnem merilu je zdaj pred njim le še danes 49-letni Ali Daei, ki je za Iran zadel 109-krat. Ob tem je zanimivo, da je Ronaldo na preteklih treh svetovnih prvenstvih za tri gole potreboval kar 70 strelov, medtem ko je v Rusiji bistveno bolj natančen, saj je štiri zadetke dosegel iz le petih poskusov. »Vesel sem gola, a še pomembneje je, da smo zmagali. Če želimo napredovati, moramo iti iz tekme v tekmo,« je dejal Cristiano Ronaldo. Zgodnji zadetek 33-letnika – uspešen je bil v četrti minuti – se je izkazal za zmagovalnega, čeprav je bil s soigralci večji del tekme slabši nasprotnik na igrišču. Kot že proti Iranu je bil Maroko ob ugodnejši izid znova zaradi hude neučinkovitosti v napadu.

Suarez z golom obeležil jubilej V skupini A po dveh odigranih krogih praktično ni več neznank. Potem ko so si z zmago proti Egiptu (3:1) nastop v osmini finala v torek zagotovili Rusi, je dan pozneje proti Savdski Arabiji to uspelo še Urugvaju. Nebeško modri so tekmo dobili z zadetkom Luisa Suareza, ki je vpisal jubilejni stoti nastop za svojo reprezentanco. Enaintridesetletni napadalec Barcelone je ob tem poskrbel še za prav poseben podvig, saj je postal sploh prvi Urugvajec, ki je zadel na treh različnih svetovnih prvenstvih. »Naša edina želja je bila, da se uvrstimo dalje. Tekma proti Saudski Arabiji je bila še dokaz več, kako težko je to storiti,« je dejal urugvajski junak Luis Suarez.

Iran namučil Španijo Nogometaši Španije so se v Kazanu veselili prve zmage na prvenstvu, do katere pa so prišli precej težje, kot so pričakovali. Čeprav so bili proti Iranu ves čas za razred boljši tekmec, pa žoga ni hotela v gol. Muk jih je v drugem polčasu odrešil Diego Costa, ki je dosegel edini zadetek na tekmi. O izjemni premoči Španije sicer govorijo tudi številni statistični podatki. Eden bolj neverjetnih je ta, da sta imela tako Isco kot Sergio Ramos v prvem delu več uspešnih podaj (55 in 53) kot celotna ekipa Irana (48). Na letošnjem mundialu se je z izidom 1:0 doslej sicer končalo že devet obračunov, kar je več kot na celotnem prvenstvu pred štirimi leti v Braziliji (9).

Portugalska – Maroko 1:0 (1:0) Skupina B, 2. krog. Strelec: 1:0 Ronaldo (4). Stadion Lužniki, gledalcev 78.011, sodnik: Geiger (ZDA), rumena kartona: A. Silva; Benatia. Portugalska: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Carvalho, Moutinho (od 89. A. Silva), B. Silva (od 59. Martins), Joao Mario (od 70. Fernandes), Guedes, Ronaldo, selektor: Santos. Maroko: Munir, Hakimi, da Costa, Benatia, Dirar, El Ahmadi (od 86. Fajr), Ziyech, Busufa, Belhanda (od 75. Carcela-Gonzales), Amrabat, Butaib (od 69. El Kaabi), selektor: Renard. Igralec tekme: Cristiano Ronaldo (Portugalska). Streli v okvir gola: 2:4, mimo gola: 3:10, blokirani streli: 4:1, streli v vratnico: 0:0, koti: 5:7, prepovedani položaji: 1:1, prekrški: 18:19, vse podaje: 403:468, točne podaje: 287:351, točnost podaj (v odstotkih): 76:77, pretečeni kilometri: 105:107, posest žoge (v odstotkih): 46:54.

Urugvaj – S. Arabija 1:0 (1:0) Skupina A, 2. krog. Strelec: 1:0 Suarez (23). Arena Rostov, gledalcev 42.678, sodnik: Turpin (Francija), rumeni kartoni: /. Urugvaj: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez (od 82. Nandez), Vecino (od 59. Torreira), Bentancur, Rodriguez (od 59. Laxalt), Suarez, Cavani, selektor: Tabarez. Savdska Arabija: Al Ovais, Al Šahrani, Al Bulaihi, Havsavi, Al Breik, Al Davsari, Al Džasim (od 44. Al Moghavi), Otajf, Al Faraj, Baherbri (od 75. Kanu), Al Muvalad (od 78. Muwallad), selektor: Pizzi. Igralec tekme: Luis Suarez (Urugvaj). Streli v okvir gola: 4:3, mimo gola: 6:3, blokirani streli: 3:2, streli v vratnico: 0:0, koti: 3:4, prepovedani položaji: 1:2, prekrški: 10:13, vse podaje: 527:605, točne podaje: 451:507, točnost podaj (v odstotkih): 85:84, pretečeni kilometri: 101:100, posest žoge (v odstotkih): 47:53.

Iran – Španija 0:1 (0:0) Skupina B, 2. krog. Strelec: 1:0 Diego Costa (54). Arena Kazan, gledalcev 42.718, sodnik: Cunha (Urugvaj), rumena kartona: Amiri, Ebrahimi. Iran: Beiranvand, Hoseini, Rezaejan, Puraligandži, Hadžsafi (od 69. Mohammadi), Amiri (od 86. Ghodos), Ezatolahi, Torabi, Ebrahimi, Ansarifard (od 74. Jahanbakš), Azmun, selektor: Queiroz. Španija: de Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta (od 71. Koke), Isco, Silva, Vazquez (od 79. Asensio), Diego Costa (od 89. Rodrigo), selektor: Hierro Igralec tekme: Diego Costa (Španija). Streli v okvir gola: 0:3, mimo gola: 5:6, blokirani streli: 0:8, streli v vratnico: 0:0, koti: 2:6, prepovedani položaji: 2:1, prekrški: 14:14, vse podaje: 233:819, točne podaje: 153:718, točnost podaj (v odstotkih): 66:88, pretečeni kilometri: 106:105, posest žoge (v odstotkih): 31:69.

Skupina A 1. krog: Rusija – Savdska Arabija 5:0, Egipt – Urugvaj 0:1, 2. krog: Rusija – Egipt 3:1, Urugvaj – Savdska Arabija 1:0, 3. krog, 25. junija ob 16. uri: Urugvaj – Rusija, Savdska Arabija – Egipt. 1. Rusija 2 2 0 0 8:1 6 2. Urugvaj 2 2 0 0 2:0 6 3. Egipt 2 0 0 2 1:4 0 4. S. Arabija 2 0 0 2 0:6 0