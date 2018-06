Nizozemsko prizivno sodišče v Amsterdamu je v torek pritrdilo stališču svoje vlade, da zahteva peterice tam živečih Britancev o razjasnitvi njihove pobrexitske usode na evropski sodni ravni ni dovolj utemeljena za sprožitev ustreznega postopka. Tamkajšnje okrožno sodišče je sicer februarja letos omenjeno zahtevo sprejelo, sodnik Floris Bakels pa je nameraval na Sodišče EU (CJEU) nasloviti dve vprašanji. Kot prvo, da presodi, ali izstop Velike Britanije iz Unije avtomatično pomeni, da njeni državljani izgubijo evropsko državljanstvo in iz njega izhajajoče pravice. Če bo CJEU presodilo, da avtomatizma ne bo, pa naj bi opredelilo, kakšne pogoje ali omejitve se pri novem položaju britanskih državljanov v EU sploh lahko uveljavijo.

Bakelsovi nameri je poleg nizozemske vlade nasprotoval amsterdamski mestni svet, prizivno sodišče pa jo je za zdaj preprečilo. Christiaan Alberdingk Thijm, ki zastopa peterico Britancev s Stephenom Huytonom na čelu, ki na Nizozemskem prebiva že 24 let, je po odločitvi prizivnega sodišča dejal, da proučujejo nadaljnje korake, verjetno pa se bodo obrnili še na vrhovno sodišče. Huyton ni skrival razočaranja, ker nizozemske oblasti ne podpirajo razjasnitve položaja okoli 46.000 tam živečih Britancev in posledično že omenjenih 1,2 milijona v 26 preostalih državah EU. Pri tem je še povedal, da zaradi več kot 15-letnega bivanja zunaj Velike Britanije ni imel niti možnosti glasovati na referendumu o njenem izstopu iz EU, bo pa skupaj s tremi otroki čutil posledice brexita.

Evropsko državljanstvo kot pogajalski drobiž

V primeru nerazjasnjenega evropskega državljanstva Britancev po brexitu je za Huytona glavno vprašanje, kaj bo z njim, saj je predmet londonskega pogajanja z Brusljem. Omenjeno državljanstvo je opredeljeno v 20. členu pogodbe o delovanju Evropske unije in vključuje možnosti potovanja in bivanja v vseh državah EU ter glasovanja in kandidiranja na lokalnih volitvah v drugi članici EU, zagotavlja pa še diplomatsko zaščito in konzularno pomoč katere koli članice EU v drugih delih sveta. Čeprav gre za le majhno skupino zaskrbljenih britanskih državljanov na Nizozemskem, ima tamkajšnji sodni postopek široke razsežnosti. Tako vsaj meni britanski odvetnik Jolyon Maugham, ki ga finančno podpira. Prepričan je, da bodo imeli od njega, če bo vendarle prišel do evropskega sodišča, koristi tudi sodržavljani na Otoku. Seveda v primeru, da bi ohranili pridobljeno pravico do evropskega državljanstva. Hkrati trezno sklepa, da takšna rešitev ni po volji preostalih članic EU, saj bi izgubile enega od pogajalskih adutov v procesu britanskega poslavljanja. Prizivno sodišče v Amsterdamu je zato z opredelitvijo o nejasnosti zahteve peterice Britancev glede statusa dejansko imelo v mislih nejasnost, ki bi jo lahko prinesla njihova sprožitev razsojanja na CJEU.