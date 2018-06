Na levi nogi kompresijska nogavica, vidno otečen gleženj in šepanje med hojo. Takšna je trenutna podoba najboljšega slovenskega smučarja skakalca Petra Prevca. Le nemočno in otožno je pogledoval na skakalnico v Kranju, na kateri so drugi člani reprezentance skakali, medtem ko mora sam mirovati in bo na bolniški najmanj mesec dni. Le avto lahko vozi, ker ima avtomatski menjalnik.

Prehitro začel trenirati

Ker je bil gleženj zaradi kosti, ki se je začela zaraščati na stopalu, vse manj gibljiv, se je po lanski sezoni odločil za operacijo, ki jo je opravil 20. aprila. Takoj začel trenirati in na treningih je deloval zelo dobro, kar smo tudi opazili, ko smo bili na obisku na stadionu v Kranju. »Ker je bila operacija manjša in po njej ni bilo nobenih bolečin, sem menil, da je vse v najlepšem redu. Zdravniki so mi svetovali, naj bom previden, a ker ni bolelo, sem še povečal obremenitev in količino treninga, nato pa me je udarilo. Očitno sem prehitro začel vaditi, preveč treniral in zdaj vidim, da sem naredil traparijo. Pojavilo se je vnetje in zdaj sem prisiljen počakati, da se vse skupaj umiri. Ker se je oteklina preselila na ahilovo tetivo, zelo omejuje gibanje gležnja, zato je vse skupaj težje, kot je bilo takoj po operaciji,« je pojasnil 25-letni Peter Prevc. Doslej je opravil 11 skokov v Beljaku na 60-metrski skakalnici. V Avstriji je skakal zato, ker je tam doskočišče mehkejše, a je bila obremenitev še vedno prehuda.

Najmanj 14 dni bo moral popolnoma mirovati in medtem obiskoval terapije, na katerih preživi več časa, kot bi bil na treningih. Včeraj je bil tako na terapijah od pol osmih zjutraj do opoldneva. »Po najbolj optimističnih napovedih bi lahko začel normalno skakati čez mesec dni. Časa za priprave na zimo bo tako manj, zato ga bo treba zelo preudarno izkoristiti,« je pojasnil Prevc, ki se še ni sprijaznil s prisilnim počitkom. Na poletih tekmah julija in avgusta tako ne bo tekmoval, po tihem upa, da bo v tekmovalni areni konec septembra.

»Trenutno na vse skupaj gledam s temne plati in se zelo grizem, kaj vse zamujam. Sploh zdaj, ko so se znova pojavile bolečine, saj je pred tednom dni že kazalo, da bo oteklina izginila. Morda mi bo počitek vendarle koristil, da se bom boljše regeneriral pred novo sezono. Ne glede na vse težave imam velike načrte za zimo. A je ne bom začel z ničle, ampak z dvema mesecema minusa, saj sem trenutno znova na začetku,« je razlagal Prevc. Vročica svetovnega prvenstva v nogometu ga še ni zajela, saj si je šele včeraj ogledal prvo tekmo Portugalska – Maroko.