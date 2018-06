Poslanci spodnjega doma francoskega parlamenta so v začetku tega meseca podprli predlog zakona, ki prepoveduje uporabo mobilnih telefonov v javnih šolah, osnovnih in srednjih. Otroci bodo lahko s seboj v šolo prinesli mobilni telefon, toda med poukom bo moral ostati v šolski torbi. Če bo zakon potrdil tudi senat, bo začel veljati jeseni. Z mobilnimi telefoni so vse bolj množično opremljeni tudi slovenski šolarji. »Zakon, ki ga želijo sprejeti Francozi, pri nas že velja, le da smo ga skupaj sprejeli otroci, učitelji in starši, ne pa država,« pravi ravnatelj OŠ Koper Anton Ba