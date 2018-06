Načrtovani nakup približno 270-milijonskih terjatev do Skupine Tuš visi na nitki. Ponudbe za nakup terjatev do konca maja, ko se je iztekel rok, od 16 bank upnic nista sprejeli dve, Abanka in Gorenjska banka, smo izvedeli neuradno. Zato so rok za odločitev o prodaji terjatev pri Deutsche Bank oziroma slovenskem investicijskem skladu Alfi, ki za nemško banko odkupuje terjatve, podaljšali do konca julija.

Nakup terjatev odvisen od odločitve Abanke Daljši rok za sprejem odločitve so zahtevali v Abanki, medtem ko naj bi upravni odbor Gorenjske