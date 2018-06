Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Paul Ryan je napovedal, da bodo kongresniki v četrtek odločali o pobudi, da se konča praksa ločevanja otrok migrantov od njihovih staršev, ki so v državo vstopili nezakonito. »Naše zakone lahko uresničujemo tudi brez ločevanja družin. Nočemo, da se otroke jemlje staršem. Priseljensko zakonodajo lahko uresničujemo tudi brez razbijanja družin. Administracija pravi, naj kongres ukrepa, in tukaj smo,« je dejal Ryan.

Pripravljenost, da se problema lotijo na bolj human način, pa ni posledica nenadoma prebujene vesti republikancev ali spremembe v pogledih predsednika Donalda Trumpa, ki je še danes zatrjeval, da ne počne nič drugega, kot izvaja zakon (demokratov!), in da ne vidi, kaj bi bilo s tem narobe, saj gre »večinoma za kriminalce, ki uporabljajo otroke, da bi z njihovo pomočjo prišli v ZDA«. Tudi ostra reakcija svetovne javnosti ni glavni povod za odločitev o iskanju »boljše rešitve« v kongresu.

Bodimo pragmatični!

Republikanci so namreč ugotovili, da je odpor ameriške javnosti, tudi v konservativnih vrstah, do takšnega nehumanega ravnanja z migranti in njihovimi otroki tako velik, da bi lahko resno vplival na izid jesenskih volitev za sedeže v kongresu in senatu, kjer imajo republikanci večino. Če si Trump ne želi še večjih težav pri vladanju, je tudi njemu v interesu, da to večino ohranijo. Očitno so člani kongresa prepričali Trumpa, da velja biti pragmatičen, zato je danes vendarle napovedal, da bodo migrantske družine lahko ostale skupaj na meji z Mehiko. To naj bi storil že »v kratkem s podpisom izvršilnega ukaza«. A je tudi ob tej napovedi pokazal, da ga v resnici ne bolijo prizori nasilnega ločevanja otrok, saj si je zaželel, da bi bil raje »močan in brezsrčen«, saj gre za »reševanje ZDA pred poplavo migrantov«. Več podrobnosti o zakonskem predlogu sicer ni pojasnil, je pa napovedal, da bodo rešili tudi vprašanje tako imenovanih sanjačev, to je tistih, ki so v ZDA prišli sicer nezakonito, a kot mladoletni otroci in so zdaj že odrasli, zaposleni, skrbijo zase, torej praktično polnopravni državljani, a brez državljanstva. Mnogi, tudi republikanci, se bojijo, da bo Trump tudi v tem primeru ukrepal tako, da bo več škode kot koristi in da bo javnost spet na nogah.