Tekači se bodo na Kardeljevi ploščadi začeli zbirati ob 15. uri, start teka pa je predviden ob 17. uri. Organizatorji po tekaški preizkušnji pripravljajo številne aktivnosti, ob 20. uri pa se bo začelo nočno dogajanje, ko bodo med drugim na glasbenem odru nastopili Mari Ferrati, Sophie Francis, RedFoo in Alan Walker.

Ker je trasa teka speljana tudi po cestah okoli stoženske dvorane in stadiona, bodo imeli nekateri avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa, ki središče mesta povezujejo s Stožicami, ta dan obvoz. Po obvoznih poteh bodo začeli voziti ob 17. uri, obvoz pa bo trajal do predvidoma 19. ure. Obvoz bodo imeli avtobusi številka 13, 18 in 20. Avtobusi bodo ustavljali na vseh rednih postajališčih, ki so na obvozni trasi in na dodatnem postajališču v Dimičevi ulici v obeh smereh.