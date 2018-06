Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Aleš Šabeder je v izjavi medijem ob robu današnje seje sveta zavoda dejal, da bo za urgentna stanja otrok poskrbljeno.

Če bodo sprejeli otroka, ki bo urgentno potreboval kardiološko zdravljenje, ga bodo takoj namestili v oddelek intenzivne terapije, kjer ga bodo zdravniki stabilizirali in počakali na prihod specialista kardiologa iz tujine.

Če kritično bolnega otroka ne bodo mogli oskrbeti ali stabilizirati, ga bodo takoj napotili v najbližji center v tujino, in sicer na Dunaj, na Hrvaško ali v München, je dejal in dodal, da podrobnosti o sodelovanju s temi centri še urejajo.

Pediatra nimata znanj kardiologov

Potrdil je, da pediatra, ki bosta prevzela bolnišnično oskrbo in nenehno pripravljenost pediatrov kardiologov, nimata znanj kardiologov. Na vprašanje, ali vseeno lahko zagotovijo primerno oskrbo za otroke, pa je odgovoril, da bodo naredili vse, kar je mogoče. »Kot direktor UKC lahko rečem le, da 100-odstotno zaupam svojim strokovnjakom in sodelavcem, da bodo storili vse maksimalno,« je dejal.

O tem načrtu je bil po njegovih besedah seznanjen tudi strokovni svet UKC in ga je potrdil.

Šabeder je še pojasnil, da so v teh tednih in mesecih, odkar so jim trije otroški kardiologi sporočili odločitev, da zapuščajo UKC, poklicali vse pediatre kardiologe, ki delajo v slovenskih bolnišnicah, vse tovrstne specialiste, ki so odšli v tujino, in vse, ki so jih poznali njihovi kolegi. A v tem trenutku na trgu ni mogoče dobiti pediatra kardiologa, je zatrdil.

Dodal je, da težko opredeli, kako dolgo lahko še zagotavljajo takšno oskrbo glede na to, da se začetek delovanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni oddaljuje in bo očitno UKC moral še naprej oskrbovati otroke s srčnimi boleznimi. »Prav gotovo pa smo v naslednjih nekaj mesecih sposobni zagotoviti takšno obravnavo,« je povedal.

Predsednik sveta UKC Jože Golobič pa je dodal, da podpirajo prizadevanja vodstva, da še naprej urejajo razmere na takšen način. »Kar se mene tiče, lahko pomirim starše. Menim, da je obravnava otrok varna. To menijo tudi profesorji, ki so danes podali poročilo,« je izjavil.