Veliki se šele ogrevajo

Po končanem prvem krogu lahko ugotovimo, da velike reprezentance še niso pokazale vsega, kar znajo in kar se od njih pričakuje. Po vrsti so razočarali Španci, Nemci, Argentinci in Brazilci. S skromno igro in v zadnjih minutah so se rešili Francozi proti Avstralcem in Angleži proti Tunizijcem. Mnogi se sicer ne bi strinjali, da Angleže sploh še štejemo med velike. Ampak recimo, da so vseeno že bili svetovni prvaki in da je v njihovi državi najmočnejše državno prvenstvo na svetu.