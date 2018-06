Pozornost nogometne javnosti je te dni usmerjena v največji športni dogodek leta, svetovno prvenstvo v Rusiji, kjer so zbrani najboljši nogometaši na svetu. V njegovi senci se na drugi strani planeta, v Združenih državah Amerike, nadaljujejo klubska tekmovanja.

Najboljše ameriške ekipe so bile ta teden aktivne v pokalu, v katerem so jih čakali obračuni osmine finala. V vlogi branilca naslova je Sporting Kansas City, ki je pred domačimi gledalci s 3:2 premagal FC Dallas. Gostje so povedli v 18. minuti s strelom Carlosa Grueza, aktualnim prvakom pa sta zasuk omogočila dvakratni strelec Daniel Salloi in Yohan Croizet.

V osmini finala je spodletelo dvakratnemu prvaku Los Angeles Galaxyju (na fotografiji), ki je moral priznati premoč Portlandu (0:1). Poraz Los Angelesa ni presenetljiv, saj je nastopil močno oslabljen. Med drugimi sta manjkala brata Jonathan in Giovani dos Santos, ki igrata za Mehiko na svetovnem prvenstvu, tam pa je tudi švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović, vendar s pomembno razliko, saj ni član švedske reprezentance, temveč promotor podjetja Visa.

Poleg Sportinga in Portlanda sta se v četrtfinale uvrstila še Philadelphia, ki je z 2:1 izločila lanskega finalista New York Red Bulls, in Houston, ki je bil z 1:0 boljši od Minnesote.