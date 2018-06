Če izvzamemo najmlajše generacije, skoraj ni Slovenca, ki ne bi ob omembi šaha takoj pomislil na Iva Bajca. In seveda obratno. S šahovskimi komentarji na radiu in pozneje tudi televiziji je občinstvo zalagal kar pol stoletja – od začetka 60. let pa vse do leta 2012, ko je bil že upokojenec z resnim stažem. V dolgi karieri je poročal kar z desetih šahovskih olimpijad. Na Radiu Slovenija se je zaposlil leta 1970, istega leta pa je bil ključni mož pri prvem neposrednem prenosu šahovskega dogodka na TV Slovenija – dvoboju med Sovjetsko zvezo in preostalim svetom v Beogradu.

Ivo, rojen v Ljubljani leta 1932, je začel šahirati z desetimi leti. Že leta 1947 je delil prvo mesto na mladinskem prvenstvu Slovenije. V polfinalu prvenstva Jugoslavije v Somboru je leta 1951 postal mojstrski kandidat. Med letoma 1955 in 1980 je bil član slovenske reprezentance, ki sicer tedaj ni imela pravice nastopati na uradnih mednarodnih tekmovanjih. V tem času je zaradi službe nastopal le še na klubskih turnirjih, kjer je branil barve Domžal. Leta 1969 je bil povabljen na prvi spominski turnir dr. Milana Vidmarja. Odrezal se je odlično: z več kot tretjino možnih točk je postal jugoslovanski mojster, kar je bil v tistem času redek in cenjen naslov. Kot šahist je razvil zelo čvrst in strateški slog igre, ki pa mu je zaradi premalo prakse manjkalo prodornosti. Za šahovnice se je za kratek čas vrnil v 90. letih.

Ivo Bajec je bil dolga leta nepogrešljiv član radijskega športnega uredništva, šah pa je bil z njim bližje slovenskemu občinstvu kot kdaj koli. Pred dnevi je umrl v Ljubljani.