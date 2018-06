V svetu se vrstijo kritike ločevanja otrok migrantov v ZDA

V Svetu Evrope so danes obsodili prakso ločevanja otrok migrantov od njihovih staršev v ZDA. Fotografije v kletke zaprtih otrok so močno razburile tudi britansko premierko Thereso May in kot kaže tudi Trumpovo hči Ivanko. S pozivi na pomoč beguncem se je odzval papež Frančišek.