»Kot oče si ne znam predstavljati, da bi kdo nasilno ločil mojega otroka od mene. In če si tega ne znam predstavljati kot oče, si tega ne smem in ne dovolim predstavljati tudi kot predsednik, kot politik, državnik. Zato je moja moralna in politična dolžnost, da kolikor je mogoče v okviru svojih pristojnosti storim vse za to, da se tako nesprejemljivo in nepojmljivo početje ne bi nadaljevalo,« je dejal Pahor v izjavi, ki jo je objavil tudi na Twitterju.

Izjava predsednika republike ob zasedanju Sveta za človekove pravice OZN glede ločevanja otrok migrantov v ZDA. Slovenija v letošnjem letu predseduje Svetu OZN za človekove pravice. @UN_HRC#HRC38@UNHumanRights@ZPM_Slovenijepic.twitter.com/5SaF9wcbVG — Borut Pahor (@BorutPahor) June 20, 2018