»Šlo je za zelo konkretne priprave za napad z biološkim orožjem, ki bi bil prvi tovrsten napad v Nemčiji,« je dejal Münch za nemško radiotelevizijo ARD.

Nemška policija je v stanovanje Tunizijca, 29-letnega Seifa Allaha H., vdrla 12. junija. Pri tem so po besedah Müncha odkrili večje število semen ricinusa, iz katerih je mogoče pridobiti ricin.

Ni znano, katero tarčo je nameraval napasti

»Ne vemo še, katero tarčo je nameraval napasti, odprto ostaja tudi vprašanje morebitnih pomagačev,« je še povedal Münch.

Po navedbah tožilstva je Seif Allah H. sredi maja začel kupovati opremo in sestavine za biološko orožje. Med drugim je na spletu kupil tisoč semen ricinusa in električni mlinček za kavo. V začetku junija mu je že uspelo pridobiti izredno strupen ricin.

Münch je povedal, da so na Seifa Allaha H. postali pozorni pred nekaj meseci, nato pa so dobili tudi dokaze o povezavah s skrajno skupino Islamska država. Dodal je, da gre za primer dobrega sodelovanja med varnostnimi oblastmi, in sicer tako znotraj Nemčije kot v mednarodnem merilu.

Po navedbah nemškega Instituta Robert Koch je mogoče ricin, ki je lahko dostopen in ga pridobivajo iz semen ricinusa ali kloščevca, umestiti kot »potencialno biološko bojno sredstvo«.

Trgovanje in ravnanje s substancami ricina je omejeno v skladu s konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter njegovem uničenju iz leta 1997. Ricin je smrtonosen že v majhnih količinah, približno v velikosti bucikine glave. V primeru, da je ricin vbrizgan, smrt nastopi v 36 do 48 urah. Protistrupa ni.