Leta 1970 je bilo prvenstvo v Mehiki. Tam so se soočili s hudimi težavami. Ker so bile tekme na visoki nadmorski višini, so morali mnogi nogometaši uporabljati celo kisikove maske, razsajala pa je tudi trebušna gripa, ki je zdesetkala mnoge reprezentance. A kakor koli že, Mehika je bila prelomnica, ko je začel prevladovati napadalni nogomet. V finalu so Brazilci dobesedno pometli z Italijo, bilo je 4 : 1, in si tako za vedno prisvojili pokal Julesa Rimeta.

Štiri leta pozneje so se reprezentance zbrale v Nemčiji. Prvenstvo je med navijači zaznamoval prestižni boj med »