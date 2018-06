Makedonski parlament ratificiral sporazum z Grčijo o imenu

Makedonski parlament je danes s 69 glasovi za in nobenim proti ali vzdržanim ratificiral sporazum z Grčijo o imenu Makedonije, ki naj bi razrešil 27 let star spor med državama in odprl pot Skopja v EU in Nato. Poslanci opozicijske VMRO-DPMNE se glasovanja niso udeležili, poročajo makedonski mediji.