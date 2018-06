Ne glede na izvor je šakšuka (njeno ime pomeni zmešati, pretresti) jed, ki se popolnoma sklada z našim podalpsko-sredozemsko-balkansko-panonskim okusom. Na las je namreč podobna satarašu z jajci. Še več, šakšuka je pravzaprav natančno to, le na malce drugačen način. Hkrati bi jo težko ločili od madžarskega leča ali italijanske peperonate. Seveda z jajci, poširanimi ali pripravljenimi, kot narekuje recept. Vse omenjene jedi so pripravljene iz pražene čebule, paradižnika in (tudi pekoče) paprike. Skoraj edino razliko poleg jajc naredijo začimbe, saj jed v Izraelu radi začinijo s koriandrom in kuminom, drugje pa s peteršiljem, timijanom, baziliko, origanom. Popotniški sladokusci to enostavno in poceni zelenjavno-jajčno enolončnico največkrat opišejo kot najokusnejši zajtrk Bližnjega vzhoda. Pa tudi kadar želimo pripraviti preprosto, poceni in slastno kosilo ali večerjo, ki je hkrati hitro gotova, je zelenjavno-jajčna enolončnica kot naročena. Tokratni recept je le eden od številnih, saj vsako ljudstvo severne Afrike in Bližnjega vzhoda jed pripravlja malo drugače, zlasti kar se tiče začimb. Zato za to jed ni treba nujno po kumin, če ga nimamo pri roki, ampak uporabimo denimo zelišča z vrta, ki v tem času že obilno poganjajo. Tudi z rožmarinom ali sivko ne bi udarili mimo. Prav nič ne bo narobe niti, če bo v jed zašla kakšna druga sezonska zelenjava, ki jo premore domači vrt… Ljubitelji močnejših okusov si lahko v šakšuki dajo duška s čiliji ali feferoni, jed je namreč izvorno precej pikantna.

Izraelska šakšuka Potrebujemo 800 g zrelega paradižnika (prav dobro se obnese tudi paradižnik iz pločevinke oziroma steklenice), 1 večjo papriko (najbolje bo, če je rdeča), 1 čebulo, 4 stroke česna, pol žličke (oziroma po okusu) zdrobljenega čilija oziroma čilija v prahu, 1 žličko zmletega kumina, 1 žličko mlete rdeče paprike, šopek peteršilja, morsko sol, sveže zmlet poper (po okusu), 4 sveža domača jajca (oziroma jajca iz proste reje), oljčno olje. Če imate pri roki lepo litoželezno ali emajlirano ponev, jo uporabite in na koncu jed postrezite kar v njej. V ponev vlijemo malo olja in na njem popražimo drobno narezano čebulo, da porumeni. Dodamo drobno narezan česen in ob mešanju še malo popražimo, da zadiši. Dodamo na koščke narezano papriko in vse skupaj nekoliko popražimo. Dodamo narezan paradižnik in sol, poper, kumin, mleto papriko in malo drobno sesekljanega peteršilja. Kuhamo tako dolgo, da se naredi fina gosta omaka in se paprika zmehča, ni pa dobro preveč razkuhati – 15 minut. Ko je jed že skoraj gotova, vanjo s kuhalnico napravimo štiri večje vdolbine, ki naj bodo enakomerno porazdeljene, in v vsako ubijemo po eno jajce. Pokrijemo s steklenim pokrovom, da bomo lahko spremljali, ali so jajca kuhana. Pravi mojstri počakajo tako dolgo, da so jajca mehko kuhana, s tekočim rumenjakom. Pripravljeno jed posujemo z narezanim peteršiljem in postrežemo s popečenim kruhom.