V katalogu so navedli simptome, ki naj bi zdravnikom in drugim, pomagali postaviti diagnozo, da igranje ni več le način preživljanje prostega časa. Odvisniki od računalniških iger tako med drugim prilagodijo svoj življenjski slog glede na potrebo igranja iger, čeprav ima to negativne posledice. Tovrstno obnašanje pa mora trajati več kot leto, da se lahko klasificira kot odvisnost.

Odvisniki izgubijo nadzor, v tem primeru ne morejo nehati igrati, osredotočeni so le na igro in izključujejo vse drugo okoli sebe. V skrajnih primerih se niti ne premaknejo stran od ekranov ter posledično prenehajo obiskovati šolo, izgubijo službo in se socialno izolirajo od bližnjih, ki niso del igralne skupnosti. Glede na dosedanje ugotovitve WHO je večina odvisnikov mladih moških, veliko še najstnikov.

Katalog morajo potrditi še članice ZN Razlogi za razvoj zasvojenosti se ponavadi skrivajo drugje in niso zgolj posledica tega, da posameznik rad igra računalniške igre. Velikokrat se prekomerno igranje pojavi pri posameznikih, ki imajo težave na različnih življenjskih področjih in številne možnosti za uspeh v videoigri, ki lahko nadomeščajo neuspeh na različnih področjih realnega življenja, predstavljajo dobro podlago za razvoj zasvojenosti, so danes še sporočili iz mariborskega Centra Šteker, kjer med drugim nudijo brezplačno podporo in svetovanje s tega področja. Novi katalog bodo članicam ZN v potrditev predložili na naslednji svetovni zdravstveni skupščini v Ženevi maja prihodnje leto. Če ga bodo sprejele, bo v veljavo stopil s 1. januarjem 2022.