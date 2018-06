Sodnica Dejana Fekonja je razsodila, da očitki po obtožbi trgovine z ljudmi v primeru enega od deklet zoper Draga Leskovška niso dokazani, prav tako tudi ne obtožbe zlorabe prostitucije v primeru 33 deklet, ki jih je tožilstvo očitalo Leskovšku, njegovi soprogi Alini, ter soobtoženima Marku Kernu in Milanu Živiću. Zato je bila četverica teh obtožb oproščena.

Je pa sodnica Draga Leskovška zaradi posedovanja orožja obsodila na 2 meseca zapora, a je to kazen v priporu, v katerem je bil eno leto in tri mesece, že odslužil.

Kot smo že poročali, je tožilstvo verjelo, da sta imela Drago Leskovšek in soproga Alina od novembra 2013 do aprila 2016 pod svojim okriljem 34 deklet – večina naj bi se jih za vodji lokalov Veronika v Dragočajni in Red & Black v Mlaki pri Kranju prostituirala. Tožilstvo je zakonca preganjalo zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, saj naj bi dekleta s spletnimi oglasi in lažnimi obljubami o plačanem delu barskih plesalk privabila iz Ukrajine in Moldavije in na nezakonit način zaslužila okoli 300.000 evrov.

Leskovšek in njegova soproga sta obtožbe trgovanja z ljudmi tekom sojenja zavračala. Lansko leto je sodišče Leskovška sicer izpustilo iz 15-mesečnega pripora, čemur je pritrdilo tudi višje sodišče, saj se tožilka takrat ni opredelila (ne)sorazmernosti dolgotrajnega pripora.