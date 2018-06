Peganova je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da jo je ob ustvarjanju umetniškega dela proslave vodila misel na pomlad kot prispodobo premika k življenju, rojstev, pa tudi ženske moči. Pomlad po njenih besedah »prinese hrepenenje po novih začetkih in nas opogumlja, da stopimo na pot iskanja novih možnosti za svoje udejanjanje«. Podnaslov programa je Pesmi za ples.

S pesmimi o pomladi bodo nastopili pevci in igralci različnih generacij - Alya, Maja Keuc, Klemen Slakonja, Boris Cavazza, Kristjan Guček, Darja Švajger, Alenka Godec, Nuša Derenda,Tinkara Kovač, Ana Vipotnik in Andraž Hribar. Spremljali jih bodo Orkester Slovenske vojske (SV), zasedba Fake Orchestra, ki se ji bo pridružil pianist Marko Črnčec, skupina CelloArt, zbor ČarniCe in drugi.

Odlomke iz Kosmačevega romana Pomladni dan bo interpretiral igralec Matej Puc. Za okvir pesmim in prozi bo poskrbela projekcija slik slovenskih slikark. Hkrati je bila 100. obletnica Narodne galerije, ki hrani slike, tudi navdih za kratek film Mateja Sukiča Zadnjih sto let, in prav tako za plesni film režiserja Matjaža Mraka in koreografinje Valentine Turcu.

Minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Tone Peršak je na novinarski konferenci poudaril zavezanost državnih institucij in vseh državljanov 25. juniju, dnevu državnosti. Praznik po njegovih besedah izraža odločnost samostojne slovenske države in njeno "operativno sposobnost", ki se je najprej izkazala v obrambni osamosvojitveni vojni.