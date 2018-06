Mladi so okoljsko osveščeni in želijo rešitve, ki podpirajo trajnostno rabo energije, so med drugimi poudarili na mednarodnem tekmovanju PowerUp!, ki ga je četrtič organiziral InnoEnergy, evropski pospeševalnik s področja trajnostne rabe energije. Letos se je v Pragi pomerilo 15 ekip s svojimi idejami na področju čiste energije, med katerimi je zasedel prvo mesto in prejel 30 tisoč evrov nagrade estonski Zubax Robotics. Drugo mesto je pripadlo ekipi WellParko iz Litve, tretje pa češkemu Neuron soundware.

Ekipa Zubax Robotics je razvila 10 odstotkov bolj energetsko učinkovite krmilnike elektromotorjev za uporabo v letalstvu. S pomočjo te tehnologije lahko električna vozila (predvsem letala) potujejo dlje, ob tem pa trošijo manj energije iz baterije, s čimer zmanjšajo eno izmed največjih ovir pri splošni elektrifikaciji različnih vrst vozil. Zubax je prejel 30.000 evrov in povabilo v prestižni InnoEnergyjev podjetniški pospeševalnik Highway®. »Na tekmovanje smo se prijavili, ker se nam je to zdelo zelo pomembno, saj se v tem kontekstu startupom pomaga pri tehnološkemu napredku, saj se jim nudi sredstva in podporo za njihove inovativne ideje oz. ekipe. Naša zmaga je prijetno presenečenje, ki nas zelo motivira. Vedeli smo, da imamo dobro idejo in dober proizvod, ki ima potencial. Nagrado nameravamo izkoristiti za investicijo v nadaljnji razvoj proizvoda in za povečanje naše prisotnosti na trgu, je dejal vodja tehničnih raziskav pri Zubax Pavek Kirienko.

Četudi so tokratni četrti izbor pripravili le pol leta po predhodnem, so nanj prejeli kar 299 prijav iz 24 držav, ki so iz leta v leto bolj kakovostne, saj svoje rešitve prijavljajo bolj zrele ekipe z že na trgu preverjenimi rešitvami, je med drugim poudaril Jakub Miller, direktor InnoEnergy za srednjo Evropo in glavni organizator tekmovanje. »Več kot 80 odstotkov idej je primernih za vlagatelje in z nekaterimi, ki se niso uvrstili niti med super finaliste, smo že začeli pogajanja o vlaganjih.« InnoEnergy je v sedmih letih delovanja investiral v inovativne projekte v skupni višini dveh milijard evrov. »Zaradi naše podpore je do sedaj na trg vstopilo osemdeset produktov. Sedaj ima to izjemno priložnost tudi ekipa Zubax,« je dejal Jakub Miler

Letos so tekmovanje razširili z ozkega področja trajnostne rabe energije in omogočili nanj prijavljanje startupov s področja tehnologij, ki v čim širšem pomenu besede prispevajo k čistejšemu okolju. Kot so poudarili organizatorji, v sodelovanju z nekaterimi korporacijami in z znanjem, ki ga ima InnoEnergy, želijo startupom zagotoviti čim boljšo podporo pri vstopu na trg, ne le z denarjem, pač pa predvsem z znanjem in povezavami. Kot je med drugim poudaril Alex Hunter, ki je bil med drugim ključni govornik na zaključku letošnjega tekmovanja, je izjemnega pomena, da startupi, ki jih velikokrat »poganjajo« inženirji, znajo vlagateljem, predvsem pa uporabnikom na njim razumljiv način pojasniti, zakaj so njihove rešitve dobre. »Startupi, ki jih spoznamo vsako leto, letos pa še posebej, rešujejo res zelo pomembne družbene izzive in zato mora biti njihova rešitev uporabnikom jasna.

Zsolt Winkler, vodja inovacijskega vozlišča Open Innovation Hub pri MOL Group in član žirije, je med drugim poudaril, da jim sodelovanje na PowerUp! »prinaša sveže ideje in rešitve s celotne regije. Ob transformaciji našega podjetja igra sodelovanje s startupi preko tovrstnih tekmovanj izjemno pomembno vlogo pri naši strategiji.« Roko na srce – korporacije so v primerjavi s startupi, ki so agilni in sposobni hitrega inoviranja, pravi mastodonti, zato je nujno, da s startupi, ki pa v večini primerov za hitro rast potrebujejo »pametni« denar, sodelujejo, četudi vanje prav s svojo naravo vnašajo disrupcije. »Dejstvo je, da govorimo povsem drugačen jezik. Zato je za korporacijo pomembno, da startup res razume in mu pomaga razviti produkt, ne pa da ga preprosto prevzame in se ta »utopi« v korporaciji. Zato je naloga korporacij, ki potrebujejo sveže ideje, da najdejo najbolj primeren model uspešnega sodelovanja.