Prvič je Felipe obiskal predsednika Baracka Obamo leta 2015, sedaj pa se je s soprogo ustavil v Beli hiši na koncu petdnevnega obiska ZDA. Med obiskom sta se ustavila v San Antoniu in New Orleansu, kjer so slavili 300. obletnico ustanovitve obeh mest z bogato špansko dediščino.

Španski kralj nima pogosto novinarskih konferenc, vendar pa so španski mediji poročali, da je Felipe Trumpa za zaprtimi vrati opozoril na škodljivost uvajanja carin proti zavezniškim državam. Španija je sicer ta teden sprejela več kot 600 migrantov, rešenih v Sredozemskem morju, ki jih je Italija pod novo desničarsko populistično vlado zavrnila, in si zaradi tega prislužila Trumpovo pohvalo.