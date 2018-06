O eksploziji na postaji Southgate na severu Londona so policijo obvestili v telefonskem klicu. Na kraj incident so poslali reševalna vozila in območje zaprli ter uvedli preiskavo. Scotland Yard je zatem sporočil, da je manjšo eksplozijo očitno povzročil kratek stik, že pred tem pa so izrazili prepričanje, da dogodek nima povezav s terorizmom.

Zaradi detonacije so dva človeka odpeljali v bolnišnico, trem pa so manjše poškodbe oskrbeli na kraju dogodka, so sporočile londonske reševalne službe.

Eksplozija je sicer po navedbah na twitterju med potniki na postaji Southgate sprožila preplah. Zaradi smradu po zažganem so ljudje hiteli proti izhodom.