Potem ko je Evropska komisija po izteku trimesečnega roka v ponedeljek sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je Cerar napovedal, da bo Slovenija vložila tožbo sama. Vlada naj bi odločitev za vložitev tožbe sprejela že v četrtek, še pred tem pa se namerava Cerar posvetovati s predstavniki parlamentarnih strank. Sestali naj bi se predvidoma danes popoldne v prostorih vlade.

Cerarjeva vlada je že ob začetku postopka po 259. členu pogodbe o delovanju EU dobila tudi podporo v državnem zboru, da bo lahko v imenu Slovenije nadaljevala s postopkom, če Evropska komisija primera ne bo prevzela sama in če Slovenija še ne bo imela vlade s polnimi pooblastili. Kljub temu Cerar očitno želi preveriti utrip med strankami po volitvah.

Predstavniki strank tožbi načelno naklonjeni

V parlamentarnih strankah so bili v prvih odzivih po ponedeljkovi odločitvi Evropske komisije večinoma še vedno načelno naklonjeni tožbi Hrvaške pred Sodiščem EU. Bili pa so tudi previdni glede hitenja, saj načeloma Slovenija za vložitev tožbe nima nobenega roka več. Nekateri pravni strokovnjaki so v medijih tudi opozorili, da bi bilo morda dobro počakati na naslednjo vlado. Vendarle Cerar vsaj za zdaj napoveduje, da bo tožba formalno vložena že v naslednjih nekaj tednih, najkasneje do 10. julija.

Predsednik SDS Janez Janša je dan pred srečanjem s predstavniki parlamentarnih strank Cerarja v pismu pozval, da bi na srečanju spregovorili tudi o stališču Evropske komisije do prodaje NLB in zaščiti premoženja NLB pred rubeži hrvaških sodišč. Zavzel se je tudi, da bi morali pred zasedanjem Evropskega sveta 28. junija oblikovati tudi usklajeno stališče Slovenije do predlogov glede migracij.