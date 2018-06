Naj še naprej pokrivam streho s folijo ali se raje pokrijem sam? In sem na koncu vendarle zlezel s strehe, še pred tem pa sem le uspel pokriti sleme in dve veliki luknji »krovčeve malomarnosti«.

Kot bi s kamni streljal po strehah

Toča v Črnomlju je presegla skoraj vse mogoče in je bilo praktično tako, kot da bi nekdo s polkilogramskimi kamni streljal po strehah, pod tako silo pa ne zdrži nobena kritina, ne opečna in ne betonska, tudi povsem nova ne. Podobno je bilo celo tudi s pločevinasto, ki je tako močno poškodovana, da bo začela rjaveti in jo bo treba zamenjati.

Ko sem v petek zvečer gledal televizijske posnetke, so ti prikazovali v glavnem starejše strehe, ki jih je rešetala toča, in nisem pričakoval take katastrofe. Ko pa sem splezal na streho hiše s 13 let staro močno nemško opečno kritino, sem se šele zavedel moči toče, ki je bila verjetno ena najhujših v zadnjih letih v Sloveniji. Škoda pa ni obsegala le uničenih streh, ampak tudi zalite hiše. Udarci kot pomaranče velikih ledenih krogel so namreč razbijali kritino v drobne kose in ti so potem poškodovali sekundarno kritino, posledično pa je v naslednjih nalivih voda prodrla v hiše.

Hiša, na kateri sem bil sredi noči, je imela podeskano streho in na njej nameščeno dobro sekundarno kritino, ki so jo kosi opeke na nekaterih mestih raztrgali. Da je bila škoda še večja, je izvajalec del pred 13 leti ob dveh zračnikih pustil približno 50 x 50 cm veliki odprtini, kot da je zgrešil smer zračnika, ga potem malo premaknil, na koncu pa pozabil ne le zatesniti stik med folijo in zračnikom, ampak je enostavno pustil dve luknji nepodeskani in brez folije. In je potem tam voda drla v podstrešje kot za stavo in vsaj podvojila škodo v spodnjih prostorih.