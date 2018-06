V Sindikatu železničarjev Slovenije (SŽS) so se včeraj odločili, da vsaj za 90 dni zamrznejo stavko. Sindikat je od sredine junija do začetka julija načrtoval niz stavk po Sloveniji, s katerimi bi ustavili tovorni in potniški železniški promet. Izvedli so le eno, in sicer minuli torek na ranžirni postaji Zalog, nato pa popustili, po naših neuradnih informacijah predvsem zato, ker niso zbrali zadostne podpore na terenu.

Uradna razlaga SŽS sicer navaja, da so člani stavkovnega odbora s poslovodstvom Slovenskih železnic (SŽ) dosegli »pomemben napredek v zvezi s stavkovnimi zahtevami SŽS ter se zbližali in dogovorili o bistvenih razhajanjih«. Na vprašanje, kaj konkretno to pomeni, so na SŽ zgolj zatrdili, da pri parcialnih zahtevah sindikatu nikakor niso popuščali, kaj imajo organi sindikata v mislih, pa niso vedeli. Albert Pavlič, član stavkovnega odbora, medtem ni bil dosegljiv za dodatna pojasnila.

V SŽS trdijo, da so člani sindikata tarča »neenakopravne in diskriminatorne« obravnave na delu; nekateri zaposleni naj bi ostali brez pooblastil, drugi napredovali, kazni oziroma nagrade pa naj bi temeljile izključno na pripadnosti »pravemu« (tistemu pod okriljem Silva Berdajsa) oziroma »napačnemu« (Pavličevemu) sindikatu. Poleg enakopravne obravnave vseh zaposlenih, obsodbe mobinga, šikaniranja, ustrahovanja in poniževanja v SŽS zahtevajo še 10-odstotno zvišanje plač (saj so ugotovili, da je povprečna bruto plača v SŽ za 1200 evrov nižja kot v Luki Koper) oziroma spremembo plačnega sistema, izplačilo nagrade ob dnevu železničarjev, regres v vrednosti povprečne plače (1980 evrov bruto), božičnico, odškodnino za neizkoriščeni del dopusta ter odpravnino v znesku 12 mesečnih plač. Generalni direktor SŽ je že zavrnil kakršno koli možnost za dodatno zvišanje plač (razen usklajevanja z inflacijo), saj da so se te v zadnjih šestih letih že zvišale za 20 odstotkov. Iz SŽ so medtem včeraj sicer sporočili, da je vodstvo s SŽS doseglo sporazum, »ki predvideva nadaljnje reševanje problematike v okviru socialnega sporazuma«.

SŽS je eden od desetih reprezentativnih sindikatov na SŽ in po navedbah Pavliča šteje 2200 članov, kar je največ med sindikati. Preostalih devet sindikatov pomeni dve tretjini od približno 7500 zaposlenih. Vsi ti so se nemudoma po prvi stavki ogradili od vseh aktivnosti SŽS ter z vodstvom SŽ podpisali spremenjeno kolektivno pogodbo, v kateri je pravzaprav izpolnjena marsikatera stavkovna zahteva SŽS. Kljub temu SŽS ni podpisnik kolektivne pogodbe.