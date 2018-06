Hrvaški član predsedstva BiH in šef HDZ BiH Dragan Čović je v zadnjih dveh letih v intenzivnih stikih s hrvaškim državnim vrhom in je najpogosteje navzoč visoki predstavnik katere od držav na uradnih in delovnih obiskih na Hrvaškem. V torek so Čoviću celo podelili častni doktorat zagrebške univerze, a to je bila nova priložnost za to, da bi uradno uglasili strune s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, predvsem ko gre za pogajanja o volilnem zakonu v BiH. V Banskih dvorih podpirajo HDZ BiH kot vodilno politično stranko Hrvatov BiH ob vztrajanju, da Hrvati lahko sami volijo svoje predstavnike na vseh političnih in administrativnih ravneh v BiH, ne da bi o hrvaških predstavnikih lahko odločali pripadniki večinskega bošnjaškega naroda v Federaciji BiH, ki si prizadevajo za državljanski večinski volilni model. Zato pogajanja med strankami v BiH o spremembah volilne zakonodaje že mesece tavajo v temi in ni pomagalo niti posredovanje diplomatov iz EU in ZDA. Parlamentarne volitve v BiH so razpisali za 7. oktober, a je realizacija volilnega izida negotova, ko gre za oblikovanje oblasti v Federaciji BiH, kot tudi v domu narodov državnega parlamenta.

Dlje od lepih želja ne pridejo Plenkovićeva vlada podpira evropsko pot BiH, njeno funkcionalnost in kohezijo, a hkrati želi doseči enakopraven status Hrvatov kot konstitutivnega naroda. Na opozorila, da enakopravnost Hrvatov na celotnem območju BiH predstavlja vtikanje v notranjepolitične zadeve države, je Plenković odgovoril, da je v 21. stoletju »nevmešavanje« zastarel koncept, saj se je svet globaliziral, Evropa pa integrirala in obstajajo »fine nianse zasebnih, skupnih ali izključnih pristojnosti«. A zdi se, da mehki odtenki institucionalne enakopravnosti merijo na ekskluzivnost hrvaškega predstavljanja v podobi HDZ BiH, ki ji kot takšni niso naklonjeni vsi Hrvati v BiH. Če bi politični odnosi med Zagrebom in bošnjaškimi strankami v Sarajevu bili vsaj približno tako dobri, kot so odnosi med Plenkovićevim in Čovićevim HDZ, bi Hrvaška in BiH brez večjih težav uredili vsa odprta dvostranska vprašanja, ki so jih našteli na skupni seji vlad BiH in Hrvaške v Sarajevu julija lani. A se v skoraj letu dni ni veliko premaknilo naprej. Bošnjaška SDA se zaradi spora o meji na morju noče sprijazniti z zgraditvijo hrvaškega mostu na polotok Pelješac, na desnem bregu Une v BiH se bojijo hrvaškega odlagališča jedrskih odpadkov na Trgovski gori. Kljub obljubam o plinifikaciji rafinerije iz Bosanskega Broda se prebivalci Slavonskega Broda še zmeraj dušijo zaradi onesnaženja zraka, ki prihaja čez Savo. Ne glede na krepitev blagovne menjave med državama smo bili priče nesoglasjem zaradi uvoza in izvoza živil. K boljšim odnosom ni prispevala niti sodba haaškega sodišča novembra lani proti šesterici Hrvatov BiH zaradi vojnih zločinov proti Bošnjakom v BiH.