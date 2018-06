Dolgo pričakovani vrh nemško-francoskega motorja EU, na katerem naj bi se dogovorili, katere reformne predloge integracije sta Berlin in Pariz zmožna podpreti, se je končal z razmeroma skromnim kompromisom. Po štiriurnem zasedanju nemške kanclerke Angele Merkel s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom ter vladnima ekipama je postalo jasno, da bo skupni reformni predlog za dograditev monetarne unije precej manjši od želja »Gospoda Evrope« – predsednika Macrona. Bil je skoraj identičen z odgovori Merklove na francoske zamisli, ki jih je razgrnila v začetku meseca.

Merklova je ob vseh težavah z lastno koalicijo privolila resda v poseben proračun evrskega območja. Vendar bo ta del evropskega proračuna in ne vzporedna proračunska struktura, kot si je to za stabilizacijo slabo stoječih članic evrskega območja tako zelo želel Macron. To ni bila edina grenka pilula, ki jo je samooklicani reformator EU moral sprejeti. Tudi o njegovi zamisli oblikovanja posebnega evropskega ministrstva za evrsko območje včeraj ni bilo več ne duha ne sluha.

Podrobnosti do konca leta Kljub temu sta bila očitno v danih okoliščinah nemških notranjepolitičnih omejitev (konservativni krogi v vladi ne želijo davkoplačevalskega denarja izpostaviti tveganju, da bi morali še občutneje kriti izgube drugih držav članic, povrh pa Merklovi zaradi migracij preglavice povzroča še CSU) oba z doseženim zadovoljna. »Odpiramo novo poglavje. Poskušamo zagotoviti, da bo proračun evrskega območja porabljen za krepitev investicij, njegov cilj bo tudi krepitev konvergence,« je na gradu Meseberg pojasnila Merklova. Prihaja torej več denarja za investicije na območjih, ki so se najmanj približala evropskemu povprečju in so praviloma najbolj dovzetna za politiko populistov. Kako velik bo nov »investicijski« proračun evrskega območja, še ni jasno. Vendar bo verjetno precej manjši od francoskih ciljev, Merklova namreč razmišlja zgolj o dvomesečnem milijardnem številu. O njegovem obsegu in o tem, od kod bodo črpali denar zanj (iz novih nacionalnih prispevkov ali kakšnega evropskega davka), voditelja včeraj nista dosegla soglasja. O podrobnostih naj bi se dogovorili evropski finančni ministri do konca leta, proračun naj bi postal operativen do leta 2021. »Nismo želeli biti preveč natančni glede proračuna, zato da ohranimo manevrski prostor za pogajanja z drugimi državami članicami,« je dejal Macron.

Prihajajo azilni centri zunaj EU? Na evropskem vrhu prihodnji teden bi voditelji utegnili sprejeti krepko spremembo azilne politike EU. Preden bi prosilci za azil prispeli na evropska tla, bi jih v posebnih centrih preverili, ali so sploh upravičeni do azila. Enako zamisel, kot se sedaj pojavlja v osnutkih sklepov prihajajočega evropskega vrha, je lani že imel francoski predsednik Emmanuel Macron. Na afriških tleh naj bi vzpostavili posebne centre, kjer bi filtrirali ekonomske migrante od tistih, ki so dejansko upravičeni do mednarodne zaščite. Zaradi številnih pomislekov zamisel takrat ni zaživela. Ali se bodo voditelji držav članic prihodnji teden dogovorili o takšni veliki spremembi v evropski azilni politiki, je še povsem odprto. Tovrstne centre bi po navedbah Reutersa lahko odprli v severni Afriki, kjer bi prispele migrante preverjali, ali so sploh upravičeni do azila. Šele če bi ugotovili, da izpolnjujejo pogoje zanj, bi bili premeščeni na ozemlje EU. Cilj takšnih centrov je zmanjšati interes migrantov, da se sploh odpravijo proti Evropi. O vzpostavitvi podobnih centrov se je špekuliralo tudi v Albaniji, vendar komisar za migracije Dimitris Avramopulos takšnih načrtov ni jasno potrdil. Dejal je le, da obstajajo zamisli, konkretnih predlogov pa ni.