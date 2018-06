Svetovno prvenstvo v nogometu se je za šesterico južnoameriških reprezentanc začelo slabo. V prvem krogu sta slavila zgolj Urugvaj in Mehika, Argentinci in Brazilci so osvojili le točko, Peru in Kolumbija pa sta ostala praznih rok. Južnoameričanom se je tako neprepričljiv start v prvenstvo nazadnje pripetil leta 1974, ko je naslov prvaka osvojila Zahodna Nemčija. Na turnirju v Rusiji je v petih tekmovalnih dneh padlo že pet zadetkov s prostega strela, kar je več kot na celotnem prvenstvu v Braziliji pred štirimi leti, skupno pa so igralci v prvem krogu predtekmovanja na ruskem šampionatu dosegli 38 golov. Najučinkovitejši so igralci Reala iz Madrida, ki so zabili pet zadetkov.

Damir Skomina brez napake Veliki debi na svetovnem prvenstvu je dočakal slovenski sodnik Damir Skomina, ki se je na tekmi med Kolumbijo in Japonsko izkazal z avtoritativnim sojenjem brez napake. Koprčan je že v tretji minuti pokazal prvi rdeči karton na turnirju, potem ko je kolumbijski branilec Sanchez v kazenskem prostoru igral z roko. »Basta! (Dovolj!, op. p.)« je Skomina hitro utišal kolumbijske nogometaše, ki so se pritoževali nad odločitvijo. Japonci so izkoristili enajstmetrovko, Južnoameričanom pa se je podrl načrt, saj so do konca tekme ostali z igralcem manj. »Zelo nehvaležno je, ko tako zgodaj ostaneš brez pomembnega nogometaša. S težavo smo osvajali žoge,« je komentiral kolumbijski selektor Jose Pekerman. Kolumbija je z desetimi igralci držala ravnotežje le v prvem polčasu, ko je izenačila po prostem strelu in slabem posredovanju nasprotnikovega vratarja, v nadaljevanju pa so pobudo prevzeli Japonci. Potem ko so zapravili kopico priložnosti, je zmagoviti gol po udarcu s kota z glavo dosegel napadalec Osako. Japonska se je tako oddolžila nemočni Kolumbiji za visok poraz (1:4) na minulem prvenstvu v Braziliji in v osemnajstem poskusu postala prva azijska država, ki je na velikem tekmovanju ugnala južnoameriškega predstavnika. »Igralcem sem med polčasom dejal, naj krožijo z žogo in Kolumbijcem vzamejo voljo. To je le ena zmaga na prvenstvu, zato bomo počakali s slavjem,« umirja evforijo japonski selektor Akira Nishino.

Prva afriška zmaga na prvenstvu Prvo afriško zmago v Rusiji je na zadnjem dejanju prvega kroga predtekmovanja dosegel Senegal, ki se je po letu 2002 uspešno vrnil na veliki oder. Senegalski nogometaši v skupinskem delu svetovnih prvenstev še ne poznajo poraza in so edina afriška vrsta s pozitivnim izkupičkom na mundialih (tri zmage, dva remija in poraz). Po zmagi proti Poljski imajo odlično izhodišče za uvrstitev v izločilne boje, kjer so se nazadnje ustavili v četrtfinalu, medtem ko Poljaki v dosedanjih primerih (2002, 2006) še niso napredovali po porazu na premieri. Za senegalsko vodstvo v Moskvi je poskrbel kar nerodni poljski branilec Cionek, ki je na svetovnih prvenstvih dosegel prvi avtogol za Poljsko. Senegalci so se izkazali kot hitra in čvrsta reprezentanca, ki je izkoristila oba strela v okvir tekmečevega gola. V drugem polčasu so Poljaki znova naredili napako s podajo proti svojemu golu, ki jo je prestregel hitri Niang in s strelom v prazno mrežo dosegel prvi zadetek v izbrani vrsti. Poljaki so se zbudili prepozno, da bi ogrozili senegalsko slavje. »Uspel nam je sanjski začetek. Tekmo smo nadzorovali tako po čustveni kot taktični plati, a ne smemo prehitro poleteti, saj nas čaka zahtevna tekma z Japonsko. Zagotavljam vam, da nas podpira vsa Afrika. Na telefon sem prejel čestitke od vsepovsod,« je povedal senegalski selektor in nekoč kapetan reprezentance Aliou Cisse.

Rusija že v osmini finala Ruski navijači so v Sankt Peterburgu evforično pričakali drugo tekmo svoje reprezentance, ki se je po petardi proti Savdski Arabiji pomerila z Egiptom, za katerega je prvič po poškodbi zaigral tudi prvi zvezdnik Mohamed Salah. To je bila odprta tekma z obilo ritma in priložnostmi na obeh straneh, a sta v prvem polčasu mreži mirovali. Nadaljevanje je prineslo val navdušenja na tribunah, saj so Rusi po avtogolu egiptovskega kapetana Fathyja povedli že po dveh minutah. Rusi so se po vodstvu sprostili in napolnili egiptovsko mrežo. Po dveh zmagah so že v osmini finala, Egipt pa je v izgubljenem položaju.

Kolumbija – Japonska 1:2 (1:1) Skupina H, 1. krog. Strelci: 0:1 Kagawa (6/11-m), 1:1 Quintero (39), 1:2 Osako (73). Arena Mordovlja, gledalcev 40.842, sodnik: Skomina (Slovenija), rumeni kartoni: Barrios, Rodriguez; Kawashima, rdeči karton: Sanchez (3). Kolumbija: Ospina, Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica, C. Sanchez, Izquierdo (od 70. Bacca), J. Cuadrado (od 31. Barrios), Lerma, Quintero (od 59. James), Falcao, selektor: Pekerman. Japonska: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki (od 80. Yamaguchi), Haraguchi, Kagawa (od 70. Honda), Inui, Osako (od 85. Okazaki), selektor: Nishino. Igralec tekme: Yuya Osako (Japonska). Streli v okvir gola: 3:6, mimo gola: 1:5, blokirani streli: 4:3, streli v vratnico: 0:0, koti: 3:6, prepovedani položaji: 2:1, prekrški: 15:9, vse podaje: 370:551, točne podaje: 290:464, točnost podaj (v odstotkih): 79:85, pretečeni kilometri: 93:101, posest žoge (v odstotkih): 42:58.

Poljska – Senegal 1:2 (0:1) Skupina H, 1. krog. Strelci: 0:1 Cionek (37/avtogol), 0:2 Niang (60), 1:2 Krychowiak (86). Arena Otkririje, gledalcev 44.190, sodnik: Shukralla (Bahrajn), rumeni kartoni: Krychowiak; Sane, Gueye. Poljska: Szczesny, Piszczek (od 83. Bereszynski), Cionek, Pazdan, Rybus, Blaszczykowski (od 46. Bednarek), Krychowiak, Zielinski, Grosicki, Lewandowski, Milik, selektor: Nawalka. Senegal: K. Ndiaye, Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly, A. Ndiaye (od 87. Kouyate), Gueye, Niang (od 75. Konate), Mane, Sarr, Diouf (od 62. Ndoye), selektor: Cisse. Igralec tekme: Mbaye Niang (Senegal). Streli v okvir gola: 4:2, mimo gola: 5:4, blokirani streli: 1:2, streli v vratnico: 0:0, koti: 3:3, prepovedani položaji: 3:3, prekrški: 8:15, vse podaje: 526:309, točne podaje: 444:251, točnost podaj (v odstotkih): 84:81, pretečeni kilometri: 110:107, posest žoge (v odstotkih): 59:41