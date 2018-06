Finančni ministri evrskega območja pripravljajo še zadnje podrobnosti o izstopu Grčije iz programa pomoči, kar naj bi se zgodilo 20. avgusta. O tem se bodo dokončno dogovorili v četrtek. Med drugim naj bi omogočili lažje odplačevanje nevzdržnega grškega javnega dolga, ki je s 180 odstotki BDP daleč najvišji v EU. Premier Aleksis Cipras sicer zahteva odpis dela dolga, čemur pa nasprotuje zlasti Nemčija.

Gre za zgodovinski dogodek za Grčijo in EU osem let po prvem programu pomoči (pri Portugalski in Irski je program trajal tri leta). Vsekakor je bil ob grški dolžniški krizi močno načet ugled EU, poslabšali so se tudi odnosi med državami članicami, zlasti med Berlinom in Atenami. Vrnitev Grčije na finančne trge bi jih deloma pomirila, preden bo nova italijanska vlada znižala davke in povečala izdatke.

Grčija naj bi torej zdaj svobodneje zadihala, ker naj bi si sama, brez diktata upnic, določila prioritete. »Prednost bomo dali delavcem, tistim, ki so najbolj prizadeti, pa raziskovalcem in kulturi,« je dejal premier Aleksis Cipras pred mesecem dni, ko je postalo jasno, da Grčija – ki bo letos imela celo proračunski presežek, lani pa je imela gospodarsko rast 1,4 odstotka – ne potrebuje več pomoči.

Vendar v Bruslju opozarjajo, da bodo Grki svobodni le pogojno, saj bodo morali paziti na svoj proračun in ne bodo smeli postavljati pod vprašaj dosedanjih reform. Cipras je moral tudi obljubiti, da ne bo spet zvišal močno znižanih pokojnin.

Še več, moral jih bo celo za 15 odstotkov znižati. Bruselj tudi ne bo dovolil povečanja izdatkov za šolstvo in zdravstvo, čeprav bi bilo to nujno. Sicer so Grki po letu 2010 dobili vsega skupaj več kot 300 milijard evrov podpore. Zategovanje pasu, ki ga je narekovala trojka (evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad), pa je povzročilo padanje BDP in povečalo brezposelnost, ki je pri mladih kar 43-odstotna. Dramatičen je tudi beg možganov. Plače so se povprečno znižale za 35 odstotkov, bruto minimalna plača tako zdaj znaša 684 evrov, vsak sedmi Grk pa živi z manj kot 500 evri na mesec.