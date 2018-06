Predstavnike Morisa je zmotila napoved izjave ministrice v oddaji Dnevnik na nacionalni televiziji, v kateri so pojasnili, da je ministrica v nagovoru na sobotnem dogodku ob obletnici Mrlakove smrti dejala, da je bil helikopter sestreljen po krivici.

Na obrambnem ministrstvu so to zanikali in obenem objavili tudi zapis ministričinega sobotnega govora. Kot je razvidno iz zapisa, je Katičeva med drugim dejala, da je imel Mrlak v času sestrelitve sicer status aktivne vojaške osebe v Jugoslovanski armadi, a da je bilo v postopkih ugotovljeno, da je pred nesrečnim dogodkom nesporno izrazil željo po prestopu v teritorialno obrambo. Omenila je, da je decembra 1993 takratni obrambni minister Janez Janša zapisal, da bi njegov status lahko izenačili s statusom pripadnika Teritorialne obrambe RS.

Ob tem je pojasnila tudi, da je imelo ob začetku agresije na Slovenijo več oseb, ki so prestopile na stran Teritorialne obrambe še vedno status vojaških oseb Jugoslovanske armade in da je bil prebeg oziroma prestop skrbno načrtovan in koordiniran. »Zavedati se moramo, da prebeg oziroma prestop vojaške osebe s pomembno vojaško opremo, v tem primeru helikopterjem, na nasprotno stran zahteva časovno in organizacijsko zahtevnejše priprave, kot če gre za prestop pešaka. Žal se mu to ni posrečilo,« je dejala.