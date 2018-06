»V zvezi z urejanjem Trga republike se postavljajo vprašanja o načinu urejanja in opremi – med drugim, ali je to prostor, ki mora ostati prazen in namenjen le državnim prireditvam, ali ga je treba z opremo približati vsakodnevni rabi meščanov, ali je primeren za začasne rabe in katere so te,« so zapisali na občini. Anketa je objavljena na spletni strani občine, zainteresirani pa lahko sodelujejo do 1. julija.

Ob Trgu republike občino v anketi zanima še javna raba Kongresnega in Prešernovega trga. Da bodo na občini izvedli anketo, je že lani napovedal podžupan ljubljanske mestne občine Janez Koželj. »Izsledki ankete naj bi bili podlaga za razpis natečaja za različne začasne rabe in uprizoritve ob različnih priložnostih po različnih scenarijih, ki bodo upoštevali status urbanističnega spomenika in njegovo državniško naravo,« je takrat pojasnil Koželj.