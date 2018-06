Novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni Brane Dobnikar upa, da bodo lahko dodatni tuji zdravniki pri zdravljenju prirojenih srčnih napak začeli sodelovati julija. A končnih dogovorov še ni. »Pogovori tečejo z več zdravniki. Dogovori so blizu,« zatrjuje Dobnikar. Ali bo treba otroke začasno pošiljati v tujino, se bodo odločili v UKC Ljubljana, je dodal.

Kot kaže, bodo zdravniki iz tujine sprva sklepali pogodbe z bolnišnico in šele pozneje z inštitutom. V okviru inštituta pa se po Dobnikarjevih besedah dogovarjajo tako s kardiologi kot s kirurgi. Z zdravniki iz UKC Ljubljana se sam še ni srečal, se pa z njimi pogovarja predsednik sveta inštituta dr. Igor Gregorič , ki sicer delno deluje iz ZDA. Kot je že znano, bo začel novi inštitut administrativno predvidoma delovati prihodnji mesec. Kdaj bodo pod njegovim okriljem dejansko začeli zdraviti otroke, pa še ni gotovo. »Prenos kliničnega dela bo takrat, ko bo to varno za bolnike. Težko pa je povedati, ali bo to julija, avgusta ali morda septembra.«

Po odhodih domačih strokovnjakov (spet) na robu

Z razmerami pri zdravljenju prirojenih srčnih napak, kjer se težave vlečejo že vrsto let, se bo danes ukvarjal še svet UKC Ljubljana. Lani sta ta program zdravljenj, ki ga odhajajoča vlada prenaša na novi inštitut, zapustila zadnja domača kirurga, trije otroški kardiologi pa odhajajo prihodnji mesec.

Nekatere strokovnjake je bolnišnica vmes pridobila, a ne vseh: minuli teden so v UKC Ljubljana potrdili, da jim manjkata še dva kardiologa. Gre za zdravnika, ki bi zagotavljala nenehno bolnišnično oskrbo in 24-urno pripravljenost. Če ju do julija ne bodo našli, bodo otroke, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje, napotili v tujino, so napovedali. Operacije medtem opravljajo kirurgi iz bolnišnice Motol v Pragi.