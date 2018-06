V iskalni akciji za pogrešanim italijanskim študentom našli truplo

Ljubljanski policisti so danes na širšem območju izvedli iskalno akcijo v zvezi z iskanjem pogrešanega 26-letnega študenta iz Italije Davida Marana. Gasilci so popoldne pri pregledu Ljubljanice na območju Vevč našli truplo, vendar trenutno ni mogoče potrditi, ali so našli truplo pogrešanega, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.