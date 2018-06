Na Mestni občini Celje so že siti pripomb občanov, ki imajo svojce pokopane na celjskem mestnem pokopališču. Na občino so se namreč zadnje mesece pogosto obračali predvsem tisti najemniki, ki imajo grobove v delu pokopališča, kjer ni bilo preprek, ki bi srnam onemogočile dostop do grobov.

Zato so te pogosto pomalicale še sveže cvetje, ki so ga občani prinesli na grob svojcem, ter osiromašile sveže ikebane že v dnevu ali dveh po pogrebu. Škoda je nastajala tudi v času, ko so grobove svojci na novo zasadili, srnjad pa je za seboj puščala tudi iztrebke.