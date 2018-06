Po včerajšnjem podpisu koncesijskih pogodb med Mestno občino Kranj in konzorcijem, ki ga sestavljajo energetska družba Petrol ter partnerja Gorenjske elektrarne in Domplan, se bodo dela za energetsko sanacijo objektov začela že prihodnji mesec, je napovedal župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar. Energetski prihranek naj bi vsako leto znašal okoli 400.000 evrov in ga bo občina po izteku 15-letne pogodbe lahko uporabila za nove projekte.

Tudi z evropskim denarjem Kot je pojasnil Jurij Gerbec iz Petrola, bo celotna naložba vredna 6,18 milijona evrov. Zasebni partnerji bodo prispevali 3,1 milijona evrov, 2,25 milijona je nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov, kranjska mestna občina pa bi prispevala še 830.000 evrov lastnega denarja. Župan Trilar je nad finančno konstrukcijo prenove, ki ne bo drastično oklestila občinskega proračuna, navdušen. »Podpis pogodbe pomeni, da je občina našla nov način financiranja pomembnih prenov v Kranju,« je dejal. Celovito bodo obnovili deset stavb: občinsko stavbo in Prešernovo gledališče, ki sta pod spomeniškim varstvom in bosta za izvajalce poseben izziv. Celovito obnovo bodo izvedli tudi v osnovnih šolah Kokrica, Helene Puhar, Jakoba Aljaža s športno dvorano, Matije Čopa, Staneta Žagarja, Trstenik ter vrtcih Janina in Najdihojca. Delno prenovo bodo izvedli v šolah na Orehku, Primskovem in v Žabnici, v vrtcih Mojca in Živ Žav ter v pokritem olimpijskem bazenu. Energetsko upravljanje pa bodo partnerji uvedli še v kranjski mestni knjižnici, gradu Khislstein ter v šolah v Predosljah, Goričah, Mavčičah in Besnici.