Na zadnji majski dan so kolesarji z mestnimi kolesi, vključenimi v sistem za izposojo koles Bicikelj, opravili rekordnih 6094 voženj. Prejšnji rekord sega v april, ko so 19. aprila našteli 5424 izposoj. »Na ta dan (31. maja 2018, op. p.) so bila kolesa na poti 97.035 minut oziroma dobrih 1617 ur, kar je v povprečju dve uri in 47 minut na kolo,« je v imenu podjetja Europlakat nekaj statističnih podatkov nanizala vodja sistema Bicikelj Nataša Urbanc.

Priljubljenost sistema za izposojo koles se vztrajno povečuje, od zagona sistema pred dobrimi sedmimi l